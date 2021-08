Come ben sappiamo il reboot cinematografico dei Fantastici Quattro è stato confermato lo scorso dicembre, durante l’Investor Day della Disney. A dirigere la nuova pellicola del Marvel Cinematic Universe sarà il regista Jon Watts, che ha diretto Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far from Home (2019) e il prossimo attesissimo Spider-Man: No Way Home. Ma chi interpreterà gli iconici personaggi nel MCU ancora non è stato rivelato e sono state molte le speculazioni a tal proposito negli ultimi mesi.

Molti fan hanno suggerito che la coppia, anche nella vita reale, composta da John Krasinski ed Emily Blunt avrebbe potuto interpretare Reed Richards e Susan Storm, ma entrambi hanno negato il loro coinvolgimento, con la Blunt in particolare che ha espresso frustrazione per la domanda posta nelle interviste. A chiarire molti dubbi Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, in un’intervista concessa a Comicbook.com.

Fantastici Quattro: Kevin Feige parla degli interpreti del reboot

Kevin Feige, durante l’intervista, ha anticipato cosa i fan devono aspettarsi dal reebot dei Fantastici Quattro. Non ha dato ovviamente indicazioni precise su chi verrà scritturato, ma ha detto che, come per i passati film dei Marvel Studios, si sta lavorando alla ricerca di un mix di attori affermati e volti nuovi.

Ciò che preoccupa Feige è trovare l’attore giusto per la parte:

Penso che l’MCU sia una bella combinazione di entrambi [attori affermati e volti nuovi]. Hai Chris Hemsworth, Tom Hiddleston e poi Tom Holland, un attore che non era mai stato visto prima da così tante persone. Hai un Benedict [Cumberbatch] che entra in Doctor Strange o Christian Bale nel nuovo film di Thor. È sempre una bella combinazione di entrambi e si tratta sempre di trovare il miglior attore per la parte, che sia noto al mondo o meno.

Naturalmente gran parte del successo dei Marvel Studios è dovuto proprio all’essere riuscito a trovare attori giusti per interpretare questi eroi iconici. Detto ciò, ci vorrà del tempo prima che la Marvel riveli il cast ufficiale, in quanto ha appena iniziato a incontrare gli scrittori per il film, e lo stesso discorso vale per una possibile data d’uscita.

È probabile che il film non arriverà nelle sale prima del 2023. Le aspettative di certo sono alte e sono molti a volere rivedere finalmente gli eroi che hanno posto le basi del moderno universo Marvel nei fumetti. Se questi avranno quel giusto trattamento sul grande schermo che hanno sempre meritato, non ci resta che attendere per scoprirlo.

