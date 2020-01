Fantasy Flight Games: continuano le linee dei giochi di ruolo

Come vi abbiamo informato qualche giorno fa, Fantasy Flight Games ha chiuso la sua divisione Interactive e licenziato i dipendenti nella sua divisione gioco di ruolo, ma pare che continuerà a pubblicare GDR.

Secondo quanto riportato in alcuni post sui social media, Fantasy Flight Games ha licenziato molti dipendenti nella divisione di gioco di ruolo, tra cui Tim Huckelbery, produttore senior di giochi di ruolo da lunga data.

Stando a quanto dichiarato un portavoce di Fantasy Flight Games, che si è rifiutato di commentare la chiusura di Fantasy Flight Interactive e i licenziamenti della divisione GDR, la compagnia continuerà a rilasciare giochi di ruolo a partire dai quattro titoli precedentemente annunciati e pianificati per i prossimi mesi, tra cui Genesys: Secrets of the Crucible, L5R RPG: Sins of Regret , L5R RPG: Path of Waves, L5R RPG: Gamemat e Star Wars: Age of Rebellion: Starships and Speeders .

Inoltre, il portavoce ha dichiarato che

“… tutte e tre le linee di prodotti sono ancora in corso“.

Una notizia sicuramente ottima per tutti gli appassionati di questi giochi di ruolo che nei giorni scorsi si erano allarmati e che potranno quindi continuare a godere ancora per un po’ di uscite ed espansioni per i propri amati GDR.

Di queste tre linee di prodotto solo La Leggenda dei Cinque Anelli è tradotta e commercializzata in Italia, a opera di Need Games!, e ha visto la luce solo di recente, in occasione dell’ultima edizione di Lucca Comics & Games. Speriamo dunque che Fantasy Flight Games continui a supportare questo prodotto nel lungo periodo, poiché sarebbe un vero peccato per il mercato italiano se fosse altrimenti.