Fast & Furious 10: annunciata la data d’uscita

Fast & Furious 9 è appena uscito nei cinema italiani questo 18 agosto (leggete qui la nostra recensione) e già abbiamo una data per il prossimo capitolo della saga nata nel 2001 con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e il defunto Paul Walker. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, Universal Pictures ha ufficialmente fissato la data di uscita di Fast & Furious 10 per il 7 aprile 2023.

Il finale della storia sarà quindi diviso in due parti che inizierà con Fast & Furious 10 e si concluderà dopo l’uscita di Fast & Furious 11.

Fast & Furious 10: cosa sappiamo fino ad ora

Del decimo capitolo della saga cinematografica di Fast & Furious non sappiamo ancora molto, oltre che la data d’uscita. Della trama non è trapelato nulla, anche se Vin Diesel ha già anticipato che ci sono grandi piani in serbo per il film. Per quanto concerne il cast, oltre al ritorno di Vin Diesels che interpreta Dom Toretto, dovrebbero tornare anche Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges e Sung Kang.

Quindi tutto il cast dovrebbe ritornare, tranne l’agente americano Luke Hobbs (Dwayne Johnson) dato che Johnson ha già annunciato che si ritirerà per gli altri film.

Ora, visto che in precedenza lo stesso Vin Diesel aveva annunciato che Fast & Furious 10 e Fast & Furious 11 sarebbero stati girati uno dietro l’altro, è possibile che usciranno nello stesso anno. Indipendentemente da quando il finale giungerà sugli schermi, ci si aspetta che sarà un grande successo al botteghino. In fondo, da quando il primo film della saga è uscito al cinema, il franchise di Fast & Furious è cresciuto fino a diventare un grande spettacolo costruito su sequenze d’azione ad altissimo budget, acrobazie folli e rapine internazionali.

Inoltre, dopo che Fast & Furious 7 è riuscito a incassare un miliardo di dollari in tutto il mondo, i film usciti dopo di esso hanno reso Fast & Furious uno dei franchise di maggior successo della storia, guadagnando oltre 6 miliardi di dollari a livello globale.