Fast & Furious 9: ecco il nuovo esplosivo trailer ufficiale

Dopo numerosi rinvii a causa della pandemia di Covid-19 che ancora continua a sconvolgere il mondo intero, Fast & Furious 9, il nono capitolo della serie di film d’azione con Vin Diesel che arriverà nelle sale statunitensi a partire dal 25 giugno, si mostra con un nuovo incredibile trailer. Universal Pictures Italia ha, inoltre, annunciato che il film, diretto da Justin Lin, già regista del terzo, quarto, quinto e sesto capitolo della saga miliardaria, arriverà solo nei cinema la prossima estate anche nel nostro Paese.

Fast & Furious 9 vede come protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Ludacris, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Michael Rooker, Hellen Mirren e John Cena, che interpreta il perfido fratello di Dominic Toretto. La storia è incentrata su Dom Toretto di Vin Diesel che sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena).

Ecco a voi il trailer ufficiale:

Ed ecco anche il trailer ufficiale in italiano:

Fast & Furious 9 è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. La saga vedrà altri due capitoli, ovvero Fast & Furious 10 e infine Fast & Furious 11, quest’ultimo concluderà la celebre serie cinematografica avviata nel 2001. Inizialmente la saga verteva sulle vicende di due personaggi, Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, e Brian O’Conner, interpretato da Paul Walker; tuttavia, a seguito della prematura scomparsa di Walker, il personaggio di O’Conner è stato fatto uscire di scena dalla serie (a partire dall’ottavo film) e pertanto essa si dedicherà esclusivamente sul personaggio di Toretto e sulla sua famiglia.