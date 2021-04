Fast & Furious 9: la scena nello spazio ha ricevuto l’approvazione degli scienziati

Nella giornata di ieri abbiamo potuto osservare il secondo trailer ufficiale dell’attesissimo nuovo capitolo della folle saga cinematografica (che potete acquistare in un comodo cofanetto) Fast & Furious 9.Nel breve filmato si è visto un potente razzo montato su un’auto che anticipa come la serie si stia dirigendo nello spazio. In realtà questa novità era già stata annunciata qualche mese fa dall’attrice Michelle Rodriguez, l’interprete di Leticia “Letty” Ortiz, nel corso di un’intervista, ma ora è il regista Justin Lin a dire la sua.

Lin, infatti, durante una conferenza stampa con vari giornalisti, ha raccontato un aneddoto riguardante il momento in cui ha proposto a Vin Diesel di spostare alcune scene di azione nello spazio. Ai microfoni di Empire ha dichiarato:

“Sono andato a trovare Vin, ci siamo guardati l’un l’altro e abbiamo detto: ‘Va bene, questo è tutto, finalmente ce lo siamo guadagnati’. Una volta che abbiamo preso questo impegno, mi sono messo al telefono con un sacco di scienziati missilistici confusi che provavano ad applicare la fisica delle cose alla mia teoria, e sicuramente ha creato alcune conversazioni davvero divertenti”.

Il regista, quindi, ha ammesso che il film prenderà sul serio l’aspetto scientifico della scena per assicurarsi che ogni cosa fosse fatta per bene. Al The Hollywood Reporter ha affermato:

“Sono stato al telefono con scienziati, sto imparando cose su carburante e fisica. È stato fantastico avere gli scienziati sull’altra linea che dicevano, ‘aspetta, cosa? Cosa stai cercando di fare?’ Lo adoro.”

Per coloro i quali, invece, sono preoccupati che con la dimostrazione dell’auto-razzo nel trailer si sia rovinato uno dei momenti più importanti del film, Lin ha promesso che c’è tanto altro da vedere ancora:

“Molte volte come regista, sono spaventato dai trailer perché penso che potremmo mostrare l’intero film. In questo caso posso promettere che nonostante siano stati pubblicati due lunghi trailer, c’è ancora molto che non abbiamo condiviso con il mondo.”

La sinossi ufficiale del film è la seguente:

Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena).

Diretto da Justin Lin, Fast & Furious 9 è interpretato da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell e Charlize Theron. Il film arriva nelle sale statunitensi il 25 giugno, mentre in Italia si parla di un possibile 12 luglio, ma attualmente non c’è nessuna data ufficiale schedulata.