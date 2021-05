Figurama Collectors, ecco Claire e Teresa per la linea Elite Bust

Figurama Collectors, azienda produttrice di statue in resina da collezione, ha annunciato, dopo l’enorme successo della statua di Teresa vs Priscilla i nuovi Busti per la linea Elite Bust. Questa seconda e terza uscita, in scala 1/4, sono stati concepiti in modo tale da affiancare proprio l’immensa statua annunciata ad inizio anno tratta dal manga Claymore. I due busti sono stati disegnati e scolpiti per fare da complemento alla statua di Teresa vs Priscilla e sono stati curati dal medesimo team creativo e sono state concepite per rendere al massimo sia divise che in coppia. La notizia che potrebbe fare felici tanti appassionati del manga è che le due Claymore non saranno le uniche due uscite di questa linea di busti ma solo l’inizio di una serie di annunci. Di seguito vi riportiamo alcune delle caratteristiche tecniche dei due busti.

Edition Size: Limited Edition

Series: Elite Bust

Release Date: Q2 2022

Size: 1/4 scale (Height = 23 CM / 9 IN)

Includes: Certificate of Authenticity

Materials: Polystone, PVC

Creative Director: Mr. Shanab / Figurama Collectors Development Team

Concept Artist: Daniel Kamarudin

3D Artist/Sculptor: Carlos Cruz

Coloring Artist: Three Eyes Studio

Retail Price: $225 each

Claymore è un manga giapponese scritto e disegnato dall’autore Norihiro Yagi. E’ stato serializzato in tankobon dal 2002 al 2014 e in Italia è diventato celebre dopo essere stato pubblicato da Star Comics dal 2005 al 2015 con un totale di 27 volumi. Claymore ha ottenuto anche un breve adattamento animato ad opera dello studio di animazione Madhouse, uno dei più conosciuti nel campo dell’animazione. La serie animata è una trasposizione piuttosto fedele del manga anche se va a coprire solamente quanto narrato nei primi 11 tankobon per poi concludersi frettolosamente con un finale non chiuso. La storia narra le avventure di guerriere eccezionali chiamate Claymore che fanno parte di una organizzazione con la missione di combattere i demoni chiamati Yoma. Le Claymore, per combattere contro questi mostri, sono state sottoposte ad un trattamento particolare che prevede l’inserimento di carne e sangue di Yoma nel corpo delle giovani combattenti, dando così origine a ibridi addestrati a sconfiggere il nemico.

I preordini apriranno il prossimo 29 Maggio e potrete acquistare i busti a questo link, direttamente dalla casa produttrice. Se invece vuoi saperne di più su Claymore su amazon puoi trovare i 27 volumi che compongono il manga, basta un fendente di spada a questo indirizzo.