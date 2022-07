Se siete appassionati di animazione giapponese sicuramente avrete a cuore i film dello studio Ghibli e non c’è occasione migliori di questo Prime Day 2022 per completare la propria collezione con tutti i film migliori in offerta fino al 55%!

Lo studio Ghibli è una delle colonne portanti dell’animazione giapponese a livello mondiale. Conosciuta da tantissimi appassionati e non grazie anche alla crescente popolarità dovuta alla vittoria dell’Oscar nel 2003 con “La Città Incantata“. Ma la storia dello studio risale a ben prima, grazie a Hayao Miyazaki e Isao Takahata che negli anni settanta iniziarono a lavorare per la Nippon Animation per poi fondare ufficialmente lo studio nel 1985.

Tantissimi i successi nel corso degli anni, tra i quali citiamo “Il mio vicino Totoro“, incatevole fiaba che ha anche donato il logo ufficiale dello studio, passando poi capolavori di diversi generi come “Porco Rosso“, “Principessa Mononoke” e il bellissimo e dolce “La storia della principessa splendente“.

Tantissimi di questi prodotti sono ora scontati per il Prime Day di Amazon in diverse versioni, da collezione o normali. Un’occasione perfetta per recuperare dei classici e non farsi mancare alcuni dei capolavori dell’animazione di ogni tempo.

