Film Marvel Fase 4: Non ci sono gli Avengers, perchè?

Marvel Fase 4: ed Avengers: Kevin Feige ci spiega il motivo dell'assenza del nuovo film sui Vendicatori durante questa fase che durerà 2 anni.

Sabato notte durante il Comic Con di San Diego 2019, Kevin Feige ( presidente dei Marvel Studios ) ha presentato a tutti gli effetti quella che sarà la Fase 4 completa del Marvel Cinematic Universe, ma facendo notare da subito che non ci sarà un nuovo capitolo sui Vendicatori, spiegando il perchè.

Intervistato da IGN la risposta del Presidente dei Marvel Studios è stata la seguente:

“Abbiamo avuto in questa annata un film chiamato Avengers: Endgame ed è davvero una fine, avete visto un epilogo per quanto riguarda alcuni dei personaggi. La Fase 4 è quindi dedicata agli inizi, alla scoperta di nuovi dettagli relativi a personaggi che pensate di conoscere già come Black Widow, all’incontrare degli incredibili personaggi nuovi come gli Eternals e Shang-Chi, al vivere nuove avventure con Doctor Strange e Thor, e dare spazio a questi show di Disney+ che vi prometto saranno spettacolari e diversi da come tutti si stanno aspettando“.

L’intervista poi è proseguita con una domanda cruciale ovvero se in futuro vedremo un gruppo con una nuova formazione o magari un cambiamento di nome.

La risposta non si è fatta attendere:

“Si e sarà un team molto diverso da quello che abbiamo visto fin’ora. È ciò che volevamo comunicare con Endgame. Sarà un’incarnazione completamente diversa del gruppo, con dei personaggi che avete già visto, ed altri che non avete mai visto.”

Come ha confermato Kevin Feige l’obiettivo di questa nuova Fase 4 è di introdurre nuovi personaggi e farci conoscere delle nuove versioni dei personaggi già esistenti:

Vogliamo fare ciò che abbiamo fatto nella Fase 2 con i Guardiani, ecco perché l’annuncio degli Eterni. Vogliamo introdurre nuovi personaggi come Shang-Chi, che è davvero fantastico…ma anche nuove versioni di personaggi come Doctor Strange. Thor continuerà a sorprendere, cambiare ed evolvere. WandaVision sarà totalmente diverso da quello che abbiamo mai realizzato finora. Vedrete poi Daniel Bruhl tornare come Zemo in The Falcon and the Winter Soldier. C’è il ritorno di Loki. Speriamo di poter soddisfare tutti i fan, ma in maniera assolutamente inaspettata. Abbiamo discusso molto di ciò che annunciare durante l’evento, dovremmo annunciare la Fase 4 e 5? Le abbiamo già pianificate, ma ho pensato “credo che 11 progetti in 2 anni siano già molto”

Da notare che sono stati menzionati 11 progetti ma effettivamente ne siano stato mostrati solamente 10 ( 5 film e 5 serie tv ) durante la conferenza. Kevin Feige ha commesso un errore, oppure sta nascondendo un nuovo progetto che non può essere ancora svelato perchè i diritti di distribuzione sono di Sony?

Stiamo ovviamenate parlando del terzo film solista di Spider-Man.