Foundation: il nuovo trailer della serie tv sui romanzi di Asimov

Apple TV+ ha recentemente condiviso un nuovo trailer per l’attesissima serie originale Foundation. Il filmato esplora il personaggio Dr. Hari Seldon (Jared Harris) e il suo studio sulla psicostoria, ovvero la capacità di prevedere il futuro di tutto. Attraverso ciò, Seldon è in grado di vedere cosa accadrà all’umanità e, soprattutto, sa che l’onnipotente Impero sta per morire. Tuttavia il futuro non è senza speranza, poiché sempre il trailer mostra che la Fondazione si estenderà per molti anni e pianeti per garantire che l’umanità sopravviva. Questo pone la società in una missione per preservare le parti più essenziali delle loro vite attuali in modo che le civiltà future abbiano una solida base su cui costruire.

Foundation

Foundation: trailer e curiosità direttamente dal regista

Foundation si basa sulla serie di romanzi di Isaac Asimov (che potete recuperare su Amazon), pubblicati tra il 1942 e il 1993. Inizialmente pianificato come una trilogia cinematografica, l’adattamento televisivo di Foundation era originariamente previsto per la HBO con la direzione di Jonathan Nolan prima di trasferirsi ad Apple TV+ e passare il testimone a David S. Goyer. Prodotto da Apple e Skydance Television, Goyer è affiancato dai produttori esecutivi Robyn Asimov, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg e Marcy Ross.

Ecco a voi il nuovo fantastico trailer:

Recentemente Goyer a The Hollywood Reporter, riferendosi ai precedenti tentativi di dare vita a un adattamento televisivo o cinematografico di Foundation, ha dichiarato:

“Ci sono tre aspetti complicati di Foundation che penso abbiano fatto inciampare i produttori in tutti gli altri adattamenti. Il primo è che la storia dovrebbe abbracciare 1.000 anni con un gran numero di enormi salti temporali. Insomma, è certamente difficile da riassumere in un film di due o tre ore. Il secondo aspetto è che i libri sono una sorta di antologia. Ci sono un paio di racconti nel primo libro con il personaggio principale Salvor Hardin, poi si salta avanti di cento anni e vi è un personaggio diverso. La terza cosa è che non sono particolarmente emotivi: sono libri sulle idee, sui concetti. Quindi gran parte dell’azione avviene fuori dallo schermo. Nei libri, l’Impero, che è su 10.000 mondi, cade letteralmente fuori dallo schermo. Ovviamente, non avrebbe funzionato per uno show televisivo di breve durata”.

Per quanto riguarda il modo in cui ha presentato la storia ad Apple, Goyer ha detto di averlo fatto in una sola frase:

“È una partita a scacchi di 1.000 anni tra Hari Seldon e l’Impero, e tutti i personaggi in mezzo sono le pedine, ma alcune delle pedine nel corso di questa saga finiscono per diventare re e regine.”

Oltre a Harris, il cast include Lee Pace come Brother Day, l’Imperatore della Galassia, Lou Llobell come Gaal Dornick, Leah Harvey come Salvor Hardin, Laura Birn come Eto Demerzel, Cassian Bilton come Brother Dawn, Terrence Mann come Brother Dusk e Alfred Enoch come Raych Seldon. Foundation debutterà venerdì 24 settembre su Apple TV+. I primi due episodi saranno disponibili al momento del lancio, con i successivi in arrivo ogni venerdì.