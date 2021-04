Pochi minuti fa J-POP ha annunciato una mezza dozzina di titoli che vedranno la luce presumibilmente nella seconda metà del 2021 e ad inizio 2022 fra cui spicca Frieren dopo la fine del viaggio, manga vincitore del rinomato Taisho Award nel 2021!

Vediamo tutti gli annunci nel dettaglio!

Frieren dopo la fine del viaggio e i tutti i nuovi annunci J-POP

Sousou no Frieren – Frieren dopo la fine del viaggio

di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe

4 volumi in corso

L’avventura è finita ma il viaggio alla scoperta del significato della vita della maga elfica Frieren è appena iniziato. Frieren e i suoi coraggiosi compagni di avventura hanno sconfitto il Re Demone e portato la pace nel regno. Una volta salvato il mondo, i 4 avventurieri si dividono e vanno tutti per la loro strada, alla ricerca di una vita di pace e tranquillità. Ma cos’è la pace per chi ha davanti a sé una vita quasi eterna? Come farà Frieren a fare i conti con l’inevitabile scomparsa dei suoi compagni di viaggio? Dove può comprendere il significato di una vita così effimera come quella degli esseri umani che la circondano? Frieren inizierà un nuovo viaggio alla ricerca di tutte queste risposte.

Beyond the Clouds

di Nicke

3 volumi in corso

Il giovane Theo lavora come meccanico, mettendo a frutto il suo talento per le macchine nella città industrializzata di Yellow Town, abitata da umani e animali antropomorfi. Theo ha sempre sognato di viaggiare per il mondo alla scoperta di nuove avventure, sperando un giorno di poter lasciarsi alle spalle la vita di città. Un giorno, mentre rovista nella discarica della città alla ricerca di alcuni pezzi di ricambio, trova una ragazza con le ali, ferita e affetta da amnesia. Il nome della ragazza è Mia e, grazie al suo talento, Theo riesce a costruirgli un’ala funzionante. Desideroso di scoprire da dove arrivi la ragazza alata, Theo decide di aiutarla, dando inizio alla ricerca che li porterà oltre le nuvole e più lontano di quanto avrebbero mai immaginato.

Tsugumi Project

di ippatu

3 volumi in corso

Leon, un soldato d’élite di un’Europa militarista, viene imbarcato con la forza in una spedizione segreta. In un Giappone in rovina, abbandonato da più di 200 anni, lui e i suoi compagni di sventura devono recuperare un’arma terrificante, nome in codice: Tsugumi. Tutto quello che si sa al riguardo è che il suo potenziale distruttivo è tale che il mondo ha preferito schiacciare l’arcipelago sotto una pioggia di bombe atomiche piuttosto che vederne completato lo sviluppo… Ma l’operazione fallisce ancora prima di iniziare: l’aereo precipita e Leon si ritrova da solo nella baia di Tokyo. Affamato, allo stremo delle sue forze, con una sola tuta anti-radiazioni per proteggersi, scopre subito che la città non è deserta come previsto…

Bunny Girl Senpai

di Hajime Kamoshida e Tsugumi Nanamiya

2 volumi conclusa

Petit Devil Kohai

di Hajime Kamoshida e Tsugumi Nanamiya

2 volumi conclusa

Unite in un unico box da collezione, arrivano le 2 miniserie che hanno conquistato il pubblico giapponese e su cui è basato l’omonimo anime di grande successo! Azusagawa Sakuta si è trovato davanti una scena senza senso: ha incontrato in biblioteca una ragazza vestita da coniglietta. Lei è Sakurajima Mai, una compagna di scuola di Sakuta e una rinomata attrice che si è ritirata dalle scene. Il problema è che nessuno può vederla a parte lui! Che sia collegato all’argomento ormai virale su Internet, il fenomeno inimmaginabile noto come “la sindrome della pubertà”? Sakuta, cercando di capirci qualcosa, decide di aiutare Mai a risolvere il mistero. Ma le cose non andranno proprio come si aspetta.

Josee, the tiger and the fish (Manga)

di Seiko Tanabe e Nao Emoto

2 volumi serie completa

Josee, the tiger and the fish (Novel)

di Seiko Tanabe

Volume unico

L’emozionante storia di Tsuneo e Josee, narrata per la prima volta nel romanzo del 1985 di Seiko Tanabe, verrà pubblicata sia nella sua versione originale che nel suo adattamento manga. Un racconto trasposto recentemente nella sua versione anime cinematografica dallo studio Bones, pluripremiata dalla critica giapponese Tsuneo è uno studente universitario e Josee, che usa questo nome fittizio ispirandosi alla protagonista del suo libro preferito, una ragazzina che raramente esce di casa da sola a causa dell’incapacità di camminare causata da una paralisi cerebrale. I due si incontrano per caso quando Tsuneo, camminando per la città, salva Josee da un incidente mortale. Stringendo amicizia con la ragazza e la nonna, Tsuneo riuscirà piano piano a farsi strada nella vita della ragazza, riuscendo ad abbattere i muri in cui lei stessa si è rinchiusa.

Ricordiamo che solo pochi giorni fa J-POP aveva già annunciato 10 nuovi titoli fra cui Mission: Yozakura Family e Pornographic Picturesdi Osamu Tezuka per tutti i dettagli leggete il nostro articolo dedicato!

