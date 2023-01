Frieren: Oltre la fine del viaggio, il manga shonen scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe che ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Sunday nell’aprile 2020, si prenderà una pausa.

Frieren: Oltre la fine del viaggio si prenderà una pausa

Secondo quanto riportato, l’ottavo numero di quest’anno della rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan ha annunciato che il manga Frieren: Oltre la fine del viaggio di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe andrà in pausa.

Frieren manga

Le informazioni a riguardo sono ancora pochissime, non sappiamo infatti i motivi di tale scelta ne quando la produzione riprenderà il suo corso. In Italia il manga è edito da J-Pop Manga, ecco la descrizione ufficiale dell’opera.

L’elfo mago Frieren e i suoi coraggiosi compagni d’avventura hanno sconfitto il Re Demone, portando finalmente la pace nella loro terra. Ora gli eroi possono intraprendere strade diverse, ma accomunati dall’obiettivo di vivere una vita tranquilla. In qualità di elfo, Frieren è destinata a un’esistenza lunghissima e a sopravvivere al resto del gruppo: come potrà fare i conti con la mortalità dei suoi amici? Riuscirà a trovare appagamento nella propria vita e a imparare a comprendere cosa significa vivere, per gli esseri umani che la circondano? Per Frieren la battaglia potrà anche essersi conclusa, ma il viaggio interiore che la attende sarà altrettanto duro e difficile.

Nel caso vogliate iniziare l’opera, vi informiamo che su Amazon potete trovare tutti i volumi ad oggi disponibili sul mercato. Nello specifico, il manga è attualmente arrivato al suo settimo volume.

Un manga da record

Frieren: Oltre la fine del viaggio annovera la vittoria di numerosi riconoscimenti come il New Creator Prize per il 25° Annual Tezuka Osamu Cultural Prize nel 2021 e il 14° Manga Taisho Award nel 2021. Inoltre, il manga vanta la nomina come Best Shonen Manga per il 45° Manga Awards annuale di Kodansha nel 2021. e il 46° premio a maggio. A marzo 2021, Frieren aveva oltre 2 milioni di copie in circolazione.