Frozen II: Dietro le Quinte, in arrivo la docuserie originale Disney+

Frozen II: Dietro le Quinte, la nuova docuserie originale Disney+ debutterà in tutto il mondo su Disney+ venerdì 26 giugno. In questa serie in sei episodi, i filmmakers, gli artisti, i compositori e il cast aprono le porte alle telecamere per rivelare il duro lavoro, la passione e la collaborazione necessari per creare uno dei film più attesi dei quasi cento anni di produzione dei Walt Disney Animation Studios.

Per la prima volta, le telecamere hanno potuto catturare uno spaccato illuminante – e a volte sbalorditivo – delle sfide e dei progressi, della maestria, la creatività e la complessità insite nella creazione del più grande film animato di tutti i tempi.

https://www.instagram.com/p/CAINzRComVG/?igshid=73oy9d4zmhce

Tutto il lavoro dietro la realizzazione dell’universo legato a Frozen 2, sarà rievocato e descritto grazie a dei contributi della regista, sceneggiatrice e direttrice creativa Jennifer Lee, del registra Chris Buck, del produttore Peter Del Vecho, dei cantautori Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, degli interpreti e doppiatori Kristen Bell (Anna), Idina Menzel (Elsa), Josh Gad (Olaf), Jonathan Groff (Kristoff), Sterling K. Brown (Tenente Mattias), Evan Rachel Wood (Iduna) e di tanti altri artisti, ingegneri e tecnici della Disney Animation.

Frozen II: Dietro le Quinte è stato già definito dal Jennifer Lee uno sguardo concreto e sincero sulla creazione di un fenomeno di importanza mondiale. Lee è anche considerata un volto principale di Disney per quanto riguarda l’argomento diversità e pertanto nella docuserie saranno mostrate anche scene dell’ambiente collaborativo e diversificato che hanno permesso di creare un progetto magnifico concentrando in un unica soluzione tutto il lavoro di cooperazione tra cast, team creativi e produzione.