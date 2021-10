Fruits Basket: in arrivo il film

Dopo la conclusione della stagione finale dell’anime di Fruits Basket vi avevano annunciato che sarebbe arrivato uno spin-off, dal formato ancora sconosciuto, che avrebbe raccontato la storia di Kyoko e Katsuy, intitolato Kyо̄ko to Katsuya no Monogatari (Kyо̄ko and Katsuya’s Story). Bene, ora il sito ufficiale ha annunciato che tale spin-off sarà incluso in un film, intitolato Fruits Basket -prelude- che aprirà in Giappone il 18 febbraio.

Il film sarà incentrato sulla backstory dei genitori di Tohru, Kyо̄ko e Katsuya e includerà anche nuove scene, scritte appositamente per il film da Takaya, raffiguranti eventi successivi alla storia dell’anime televisivo.

A proposito di Fruits Basket

La stagione finale della serie Fruits Basket è andata in onda dal 6 aprile al 29 giugno 2021 con 13 episodi. Il cast e lo staff delle stagioni precedenti (stagioni 1 e 2) hanno ripreso i loro ruoli. È stata animata dallo studio di animazione TMS Entertainment con la direzione di Yoshihide Ibata. Le sceneggiature sono state scritte da Taku Kishimoto e i disegni dei personaggi sono stati curati da Yu Shindo. Masaru Yokoyama ha composto la musica e Natsuki Takaya ha supervisionato la produzione.

La serie è basata sull’omonimo manga scritto e illustrato da Natsuki Takaya. Il manga è stato serializzato sulla rivista semestrale giapponese shoujo manga Hana to Yume di Hakusensha dal 1998 al 2006. Nel 2001, l’opera ha vinto il premio Kodansha nella categoria shōjo. In Italia il manga è stato pubblicato da Dynit dal luglio 2002 al febbraio 2008.

Per chi non conoscesse ancora l’opera, ecco una breve sinossi:

Fruits Basket, a volte abbreviato Furuba, racconta la storia di Tohru Honda, una ragazza orfana che, dopo aver incontrato Yuki, Kyo e Shigure Soma, apprende che dodici membri della famiglia Soma sono posseduti dagli animali dello zodiaco cinese e sono maledetti a trasformarsi nelle loro forme animali quando sono deboli, stressati, o quando sono abbracciati da chiunque del sesso opposto che non sia posseduto da uno spirito dello zodiaco. Nel corso della serie, Tohru viene a conoscenza delle difficoltà e del dolore affrontato dai membri afflitti della famiglia Soma, e attraverso la sua natura generosa e amorevole, aiuta a guarire le loro ferite emotive. Mentre impara di più su Yuki, Kyo e il resto della misteriosa famiglia Soma, Tohru impara anche di più su se stessa e su quanto gli altri si preoccupino per lei.

