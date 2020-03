Funko POP! in edizione limitata: tutte le esclusive Funko SHOP!

Oramai le Funko POP! le conoscono davvero tutti, soprattutto per la quantità di licenze che l’azienda ha acquisito negli anni, in grado di andare in contro ai gusti di tutti: dalla Disney, alla Marvel, passando per i film, fino ad arrivare a personaggi creati dalla Funko stessa e che nel corso del tempo hanno assunto un’identità propria ,tanto da diventare un vanto per tutti i collezionisti che ne sono entrati in possesso. E a proposito di collezionismo, lo sapete che esistono anche delle Funko POP! in edizione limitata, prodotte in quantità ridotte, esclusive del Funko Shop? In questo articolo, che provvederemo ad aggiornare periodicamente, vi aggiorneremo su quelle disponibili, indicandovi anche dove poterle acquistare.

Myths – Gnome (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 21

Il simpaticissimo Gnomo appartenente alla collezione inerente ai “miti e le leggende” è finalmente disponibile!

Myths – Jackalope (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 20

Il leggendario Jackalope, la creatura tipica del folclore americano, è disponibile anche per noi europei!

Milton the Toaster (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 56

La mascotte Milton the Toaster dei Pop Tarts è finalmente pronta per entrare nelle vostre collezioni!

Chris Washington (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 834

Il protagonista di Scappa, Get Out e disponibile per tutti i fan della pellicola pluriomaggiata!

Fantastik Plastik Luthor (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 62

Fantastik Plastik Luthor, uno dei personaggi originali creati da Funko, è finalmente disponibile!

Myths – Minotaur (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 20

Anche il leggendario Minotauro entra a far parte della famiglia Funko con questa figure mitologica!

Ad Icons: TootsieRoll Pops – Mr. Owl (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 62

Un’altra mascotte pubblicitaria si unisce alle Funko POP! Limited Edition: Mr. Owl delle TootsieRoll Pops!

Fantastik Plastik Chet (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 20

La Funko ha creato anche personaggi originali, oltre ad acquisire licenze: ecco a voi Fantastik Plastik Chet!

Chupacabra (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 19

Un’altra creatura mitologica è pronta ad invadere la vostra collezione: il leggendario Chupacabra!

80th – Iceman (Flocked) (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 504

L’Uomo Ghiaccio della Marvel degli anni 80 è in arrivo su una pista di ghiaccio nella vostra collezione (tra l’altro, in edizione “Batuffolosa”)!

Ad Icons: Icee Polar Bear (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 72

Ecco un’altra mascotte delle pubblicità che si aggiunge alla squadra delle Limited Edition: L’Orso Polare della Icee!

Episode 9 – The Rise of Skywalker – Knight of Ren (Scythe) (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 333

Direttamente da “Star Wars IX: L’ascesa di Skywalker“, uno dei temibili Cavalieri di Ren sbarca nel Funko Shop!

Venomized Storm (GITD) (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 512

Il simbionte Venom è riuscito ad impossessarsi di una degli X-Men più potenti di tutti: Tempesta (e si illumina anche al buio)!

Fantastik Plastik Bat Boy (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 58

Questo bellissimo Bat Boy è stato prodotto come premio per un concorso indetto da Funko stessa, per la categoria “Fantastik Plastik”, in cui ogni fan poteva inviare un design personale!

Scary Library Ghost (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 748

” “Pigliala!” Era lì tutto il tuo piano? “Pigliala!” Molto scientifico!“, così disse il Dottor Venkman parlando col Dottor Stanz, riguardo alla loro prima esperienza paranormale, nella biblioteca in Ghostbusters. Acchiappate anche voi il Fantasma della Libreria, anzi, PIGLIATELO!

Dark Fate – T-800 (Battle) (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 821

La versione del T-800, direttamente dall’ultimo Terminator: Dark Fate è pronto a sterminar…ad entrare nelle vostre collezioni!

3 – Light Fury (Glitter) (Funko Shop Europe) Vinylfigur 687

La bellissima e tenerissima (oltre che glitterissima) Furia Chiara è pronta a volare direttamente nelle vostre collezioni (e nei vostri cuori)!

Peppermint Lane – Alice Cranberry with Crescent Moon Diner (Pop! Town) (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 02

La casa di Alice Cranberry di Peppermint Lane, con le luci che si illuminano per davvero è pronta a scaldare le vostre collezioni!

NYCC 2019 – Clyde (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 601

Direttamente dal New York Comic Con del 2019, ecco Clyde, il capo banda che nelle Wacky Races guidavano la cosiddetta “Antiproiettile”, una Limousine anni ’20.

NYCC 2019 – Professor Pat Pending (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 602

Ancora New York Comicon 2019, ancora Wacky Races! Questa volta, è il turno del professor Pat Pending, l’eccentrico scienziato in grado di trasformare la sua vettura Multiuso per superare gli ostacoli!

Alec Azam (Funko Shop Europe) Vinylfigur

Il simpaticissimo coniglio Alec Azam, protagonista del corto animato Disney Pixar “Presto“, è finalmente disponibile in questa bellissima e particolarissima confezione!

The Police (3 Pack) (Funko Shop Europe)

In questo bellissimo pack celebrativo dell’album “Every Breath You Take“, i tre membri dei Police sono pronti ad animare con della buona musica le vostre collezioni!

Sugar Corn Pops – Big Yella (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 71

Le mascotte della Kellogg’s sono davvero davvero tante! Questo è il turno di Big Yella, rappresentante degli Sugar Corn Pops!

NYCC 2019 – Ms. Marvel (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 527

Continua l’ondata di supereroi anni ’80! Direttamente dal New York Comic Con del 2019, è la volta della bellissima Ms. Marvel!

SDCC 2019 – Vegan Police (Funko Shop Europe) 2 Vinyl Figures

Direttamente dal film “Scott Pilgrim vs. The World” (e dal San Diego Comic Con del 2019), la squadra della Polizia Vegana è pronta per verificare se avete mangiato alimenti di origine animale (se così non è, potete aggiungerli ala vostra collezione)!

Sigmund and the Sea Monsters SDCC 2019 – Sigmund (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 853

“Sigmund and the Sea Monsters” è un vecchio show per bambini, in onda in America a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 e Sigmund ne è il mostro marino protagonista. Direttamente dal San Diego Comic Con del 2019, ecco la sua Funko POP!

SDCC 2019 – H.R. Pufnstuf (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 852

H.R. Pufnstuf è una sorta di sindaco drago e uno dei protagonisti di un’altra serie per bambini in onda negli States alla fine degli anni ’60. Ecco la sua carinissima Funko POP! del San Diego Comic Con 2019!

Fantastik Plastik Mister Sprinkles (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 57

Ecco a voi un’altra Funko POP! della serie Fantastik Plastik, contenente diversi personaggi originali creati dalla Funko stessa. E’ arrivato il turno di Mister Sprinkles!

The Hunter (Funko Shop Europe) Vinyl Figure 862

Direttamente dalla serie prequel di Netflix “The Dark Crystal: Age of Resistance“, ammirate in tutto il suo terrore The Hunter in questa POP! esclusiva del Funko Shop!