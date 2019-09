Funko Pop!: in arrivo il bundle di Perfect Cell

Non c’è pace per i collezionisti di Funko Pop! che dopo l’indigestione di novità in uscita in occasione del New York Comic Con dovranno fare attenzione ad un nuovo bundle speciale dedicato al mondo di Dragon Ball con il Perfect Cell di Dragon Ball Z. Gamestop exclusive Perfect Cell Pop and Tee bundle sarà una scatola […]

Non c’è pace per i collezionisti di Funko Pop! che dopo l’indigestione di novità in uscita in occasione del New York Comic Con dovranno fare attenzione ad un nuovo bundle speciale dedicato al mondo di Dragon Ball con il Perfect Cell di Dragon Ball Z. Leggi anche: Leggi anche: Ecco i Funko Pop! del New York Comic Con 2019 Gamestop exclusive Perfect Cell Pop and Tee bundle sarà una scatola da collezione dedicata all’iconico cattivo di Dragon Ball Z e se siete appassionati di DBZ,in particolare della saga di Cell, questa esclusiva catturerà sicuramente la vostra attenzione, diventando potenzialmente uno dei pezzi forti della collezione, magari affiancato dai Pop! di C-17 e C-18 (link Amazon).

Il bundle racchiuderà all’interno di una scatola dal design accattivante una t-shirt nera con illustrazione del Pop! circondata da lampi di energia e una sinistra aura di potere viola e la vinyl figure da collezione del personaggio nel suo stadio perfetto.

La figure di Perfect Cell sarà identica al modello precedentemente realizzato da Funko, il #13 della serie Dragon Ball Z (link Amazon), ma differenza di quest’ultimo la colorazione avrà una finitura metallizzata. Nonostante la particolare colorazione del modellino, questo bundle ha suscitato qualche malumore all’interno della community di collezionisti di Pop! (specialmente gli appassionati di DBZ), che hanno accusato Funko di aver operato una mossa un po’ sciatta, poiché lo stampo della figure è il medesimo di un modello già in commercio e che la differenza di colorazione non è un motivo sufficiente a giustificare l’acquisto di questo oggetto. Gamestop exclusive Perfect Cell Pop and Tee bundle, sarà distribuito in esclusiva nei GameStop degli Stati Uniti e avrà un prezzo di 29,99 dollari. I collezionisti italiani dovranno quindi armarsi di pazienza e controllare vari siti specializzati in edizioni limitate, per poterne entrare in possesso. Se siete alla ricerca di un modo per proteggere i vostri amatissimi Funko Pop! dovreste dare un’occhiata a queste teche protettive. Le trovate in vendita su Amazon a questo link.