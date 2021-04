Dopo il grande successo ottenuto da Mad Max Fury Road nel 2015, c’è molto attesa attorno allo spinoff Furiosa, incentrato sulle origini del personaggio interpretato dal Premio Oscar Charlize Theron. Un ruolo che l’attrice ha preso notevolmente a cuore e che ha omaggiato nel 2020, rasandosi nuovamente la testa.

Protagonista dello spinoff sarà la giovanissima Anya Taylor-Joy, di recente passata alla ribalta per la serie Netflix La Regina degli Scacchi. Il film sarà girato in Australia e contribuirà all’economia locale con un capitale di 350 milioni di dollari, supportando oltre 850 posti di lavoro. Sarà a tutti gli effetti, dunque, il più grande mai realizzato sul territorio.

L’annuncio è stato dato questa mattina in una conferenza stampa a cui hanno partecipato il regista George Miller e Chris Hemsworth, al momento in Australia per le riprese di Thor: Love & Thunder. Queste le dichiarazioni di Miller:

Great news the Mad Max prequel – Furiosa starring Chris Hemsworth – is being filmed right here in NSW. The biggest ever film to be made in Australia, supporting more than 850 local jobs and bringing in $350 million to the economy. pic.twitter.com/HzZXcqeAUt

— Gladys Berejiklian (@GladysB) April 19, 2021