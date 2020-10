Furiosa, lo spinoff di Mad Max, è in lavorazione

Furiosa, lo spinoff di Mad Max dedicato al personaggio interpretato da Charlize Theron, è in lavorazione presso Warner Bros.

Il film racconterà le origini di Furiosa che sarà interpretata da Anya Taylor-Joy, l’attrice già presente in Glass. Il film seguirà la genesi del personaggio prima che collaborasse con Max Rockatansky in Fury Road. Anche Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II reciteranno nel film che George Miller dirigerà, co-scriverà e produrrà con il suo partner di lunga data candidato all’Oscar Doug Mitchell.

Miller ha scritto la sceneggiatura con il co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road Nico Lathouris. Il team creativo include collaboratori australiani di lunga data, come lo scenografo Colin Gibson, il montatore Margaret Sixel, il mixer del suono Ben Osmo e il makeup designer Lesley Vanderwalt, ognuno dei quali ha vinto un Oscar per il suo lavoro in Mad Max: Fury Road, così come il primo assistente alla regia PJ Voeten e il regista della seconda unità e coordinatore degli stunt Guy Norris.

Anya Taylor-Joy ha recentemente terminato le riprese di Last Night in Soho di Edgar Wright e attualmente sta girando The Northman di Robert Eggers. Recentemente è stata vista come protagonista nella commedia romantica Emma, basata sul romanzo di Jane Austen. Inoltre, ha recitato nei thriller di fantascienza Split e Glass di M. Night Shyamalan. A partire dalla fine di questo mese, reciterà nei panni di un prodigio degli scacchi nella miniserie The Queen’s Gambit.