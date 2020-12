Aumentate le vendite di scacchi grazie a Queen’s Gambit

The Queen’s Gambit ha portato a un aumento significativo delle vendite di set di scacchi e libri inerenti ad essi, poiché l’interesse per il classico gioco da tavolo è esploso grazie alla popolare serie Netflix.

L’acclamata serie, interpretata da Anya Taylor-Joy nei panni del prodigio degli scacchi degli anni ’60 Beth Harmon, ha debuttato su Netflix il 23 ottobre. Lo show è stato visto per ben 40 milioni di ore dagli spettatori nei suoi primi nove giorni di trasmissione, secondo The NPD Group, con Netflix che ha rivelato che la miniserie di sette episodi è ora la sua più grande serie limitata mai scritta.

Sempre NPD ha affermato che le vendite di set di scacchi negli Stati Uniti sono quasi raddoppiate, aumentando dell’87% nelle tre settimane successive all’arrivo di The Queen’s Gambit su Netflix. L’analista di mercato ha aggiunto che le vendite settimanali di scacchiere sono state “relativamente basse” per le 13 settimane precedenti il debutto della serie.

Anche i libri sugli scacchi, in particolare quelli che insegnano ai novizi come giocare, hanno visto un’esplosione di popolarità ancora maggiore. Libri tra cui Bobby Fischer Teaches Chess, Chess Fundamentals di Jose Capablanca, Michael Basman’s Chess for Kids e The Complete Book of Chess Strategy: Grandmaster Techniques from A to Z hanno visto le vendite negli Stati Uniti crescere di oltre il 600%, sempre secondo NPD.

La International Chess Federation (FIDE) aveva precedentemente affermato che i set di scacchi venivano cercati ogni sei secondi su eBay nei 10 giorni successivi al rilascio di The Queen’s Gambit, con un aumento di oltre il 270%.

Il successo della serie si è aggiunto alla già crescente popolarità degli scacchi durante il lockdown, con la FIDE che ha affermato che il numero di partite di scacchi online giocate è passato da 11 milioni ogni giorno all’inizio del 2020 a 17 milioni dopo di esso.