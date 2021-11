Fushigi Yugi: in arrivo uno one-shot a settembre 2022

Fushigi Yugi, il manga scritto e disegnato da Yū Watase ed edito in Italia insieme a Fushigi Yuugi: Genbu Kaiden con il titolo Fushigi Yugi Special dalla Planet Manga, otterrà un nuovo one-shot. A dare la notizia il numero di gennaio 2022 della rivista Monthly Flowers di Shogakukan. Il manga verrà pubblicato nel numero di novembre della rivista, esattamente il 28 settembre 2022. Per ora non sono state rilasciate nuove dichiarazioni, per cui rimaniamo in attesa di nuovi sviluppi.

Fushigi Yugi: tra manga e anime

Fushigi Yugi è un manga scritto e illustrato da Yū Watase, pubblicato sul periodico Shōjo Comic della Shogakukan. In Italia il manga è stato pubblicato dalla Planet Manga nella Collana Planet dal marzo 2001 all’agosto 2004 in 36 volumi con lettura occidentale.

Yū Watase ha recentemente lanciato il manga Fushigi Yūgi: Byakko Senki su Monthly Flowers nell’agosto 2017. Il manga è andato in pausa nell’agosto 2018 a causa delle cattive condizioni fisiche dell’autrice ed è tutt’ora in pausa. Shogakukan ha pubblicato il primo volume del manga nell’aprile 2018 mentre, in precedenza, ha pubblicato un manga one-shot di 51 pagine intitolato Fushigi Yūgi: Byakko Ibun (Fushigi Yugi: Curious Tales of the Byakko) su Monthly Flowers nel febbraio 2015.

Per quanto riguarda l’anime è composta da 52 episodi trasmessi tra il 1995 e il 1996 a cui sono seguiti tre serie OAV editi da Dynamic Italia e la Dynit.

Tamahome, reincarnatosi sulla Terra come Taka Sukunami, non ha nessun ricordo della sua vita precedente; nonostante questo, il destino ha voluto che si riunisse comunque alla sua amata. La loro serenità è però scossa dall’arrivo di Ren nella scuola di Miaka: il nuovo studente sembra avere pieno controllo mentale su tutti gli alunni dell’istituto… quale sarà la sua vera identità, e il suo obiettivo? Prima che se ne rendano conto, Taka e Miaka vengono nuovamente proiettati nel mondo del libro delle Quattro Divinità; qui Tamahome dovrà lottare con il suo passato perduto e trovare le sette sfere in cui sigillò i suoi ricordi prima di reincarnarsi.

Fushigi Yugi ha anche ispirato tre produzioni teatrali e musical.

