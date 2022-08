Come è già noto, con Ted Lasso 3 si chiuderà una delle serie più amate di Apple TV+. Ora il co-creatore della produzione che vede al centro della trama Jason Sudeikis, Brendan Hunt, ha rivelato il possibile futuro di Ted Lasso, sottolineando che lui e gli altri sceneggiatori al momento non stanno ancora considerando l’idea di scriverne una quarta stagione. Tuttavia, pare che una “porta” per vedere un nuovo capitolo o uno spin-off della storia sia ancora aperta.

Ted Lasso

Il futuro di Ted Lasso dopo la stagione 3

Ai microfoni di The Hollywood Reporter, secondo quanto riportato da screenrant.com, il co-creatore Brendan Hunt ha parlato del destino di Ted Lasso – la serie ha portato a casa ben 20 nomination agli ultimi Emmy – dopo la stagione 3. Da tempo i suoi ideatori avevano messo in chiaro che avremmo assistito a una serie di tre stagioni: gli episodi finali, infatti, sono stati scritti con l’intenzione di concludere le diverse trame dello show televisivo.

Ora Brendan Hunt è tornato a discuterne, confermando la stagione 3 di Ted Lasso come la fine della storia pensata per il nostro amato allenatore. Eppure la speranza di vederne un’altra o di realizzare un progetto inedito legato all’originale c’è ancora: “la porta rimane aperta per un seguito“. Per il momento però il cast tecnico sembra non aver intenzione di pensare effettivamente a come e se proseguirà, “almeno non prima che finisca la terza stagione e passi un po’ di tempo da essa“. Pare infatti che “passare un po’ di tempo lontano dalla serie darà loro un’idea più chiara” sul futuro dello show, o meglio sulla reale volontà di realizzare una nuova stagione e in quale forma. Di seguito potete leggere le sue parole:

Stiamo scrivendo un finale per la terza parte. Lo abbiamo sempre visto così, ma non è che Thanos ci sia e metà di noi muoia. Probabilmente la maggior parte di noi sarà ancora viva, quindi non credo che ci sia qualcosa di cui preoccuparsi. È solo questione di raccogliere o meno tutto ciò in qualche altro modo, e quando. Ma ora dobbiamo superare quest’ultima fase, e poi avremo le idee più chiare per vedere cosa ci riserva il futuro.

Ricordiamo che la serie TV è basata sul medesimo personaggio che Jason Sudeikis ha interpretato per la prima volta in una serie di promozioni sponsorizzate per NBC Sports e andate in onda nel 2013. L’attore interpreta un allenatore di football americano di un college del Kansas che viene assunto per allenare una squadra di calcio in Inghilterra, nonostante non abbia esperienza come allenatore calcistico.

