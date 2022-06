Brutte notizie per i fan di Ted Lasso, l’irriverente serie TV per Apple+ ideata da Bill Lawrence (il creatore di Scrubs). Lo scrittore e attore Brett Goldstein, interprete di Roy Kent, ha lasciato intendere che lo show si chiuderà con la terza stagione.

Ted Lasso si chiuderà con la terza stagione?

Intervistato ai microfoni del Sunday Times, Brett ha spiegato che sin dall’inizio i piani erano quelli di realizzare soltanto tre stagioni e che la terza verrà scritta come se fosse l’ultima. I nuovi episodi presenteranno un salto temporale e sembra proprio che il percorso di Ted, interpretato da Jason Sudeikis, sia pronto a concludersi.

Data l’enorme popolarità della serie non è però da escludere che i produttori possano decidere di realizzare degli spin-off o altri progetti ambientati nello stesso universo narrativo.

Ted Lasso (qui la nostra opinione) è una serie TV basata sul fittizio personaggio che Jason Sudeikis ha interpretato nel 2013 in una serie di promozioni sponsorizzate per NBC Sports. Si tratta di un allenatore di football americano di un college del Kansas che viene assunto per allenare una squadra di calcio in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza nel mondo del calcio.

Grazie a Ted Lasso Jason è entrato nella storia come il primo attore protagonista in una serie comedy esordiente a vincere un Emmy per la miglior interpretazione e per la miglior serie. Ted Lasso ha portato a casa in tutto sette Emmy.

L’acclamata serie annovera nel suo cast anche Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed. Oltre a recitare, Sudeikis è produttore esecutivo, insieme a Bill Lawrence con il suo studio Doozer Productions, e in associazione con Warner Bros. e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.