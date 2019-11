G! come giocare il paese dei Balocchi arriva a Milano

Dal 22 al 24 novembre si terrà G! come giocare, la fiera evento dedicata al gioco in tutte le sue forme.

Dal 22 al 24 novembre Fieramilanocity si trasformerà nel paradiso del gioco in tutte le sue forme ospitando G! come giocare, manifestazione dedicata ai bambini e le loro famiglie, che quest’anno dedicherà ampio spazio anche all’universo del gioco da tavolo.

Giunto alla sua dodicesima edizione l’evento organizzato da Fandango Club e promosso da Assogiocattoli sarà ricco di appuntamenti, laboratori e spettacoli esclusivi come la presentazione del musical Charlie e la Fabbrica di Cioccolato, il cui cast interverrà per salutare gli ospiti della fiera. Il cast del musical però non sarà l’unica sorpresa di G! come giocare, infatti durante i tre giorni si alterneranno i protagonisti più amati della tv e del web per bambini e ragazzi, come Carolina Benvenga, Topo Tip, i buffycats di 44 Gatti, le Wix e molti altri ancora.

Ma G! come giocare è soprattutto gioco e giocattoli, dove i bambini hanno la possibilità di toccare con mano e divertirsi con tutti i loro giochi preferiti presso gli stand delle aziende più importanti e prestigiose come Mattel, Fisher-Price, Lego, Ravensburger, Giochi Preziosi e Carrera Toys. La lista completa degli espositori può essere consultata a questo link.

Una delle novità dell’edizione di quest’anno è il Passaporto del Gioco, una cartolina che andrà riempita con i timbri ottenuti dopo aver giocato negli stand aderenti all’iniziativa, con cui sarà possibile ricevere un simpatico omaggio. Tra i vari appuntamenti in programma durante la fiera ci sarà il ritorno dell’Ufficio Postale di Babbo Natale, presenza fissa e momento amatissimo dai piccoli visitatori di G! come giocare, in cui sarà possibile consegnare la propria letterina agli elfi di Babbo Natale, che le consegneranno direttamente a Babbo Natale, nella sua residenza ufficiale a Rovaniemi, in Lapponia.

G! come giocare si terrà dal 22 al 24 novembre 2019 presso Fieramilanocity (Gate 4 – Viale Scarampo | MM1 Lotto – MM5 Portello). Per informazioni o per acquistare i biglietti in prevendita sui ticket vi rimandiamo al sito ufficiale a questo link.