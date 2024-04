Un Pikachu... IN STILE LEGO?! Lo trovi in sconto su Amazon!

Se i Pokémon sono la vostra passione e, per questo, siete alla ricerca sempre di nuovi gadget e trovate che vi permettano di ampliare la vostra collezione (oltre che di espandere la vostra passione), allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare questo bellissimi set di costruzioni Mega Construx, che vi permetterà di montare una versione in scala, ed anche "animata" del sempre amatissimo Pikachu! Un set di costruzioni adatto a tutte le età e che, grazie ad Amazon, è oggi in sconto del 12%, e dunque acquistabile a soli 77,14€, contro il prezzo originale di 87,99€!

Set di costruzione Pikachu di Mega Construx, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set di costruzioni raffigurante Pikachu si presenta come un'entusiasmante opportunità rivolta agli amanti dei Pokémon e agli appassionati di costruzioni di età superiore ai 12 anni. Con i suoi 1092 pezzi, questo set offre un'esperienza di costruzione coinvolgente e ricca di dettagli, garantendo ore di intrattenimento e sfida mentre stimola la creatività e le capacità di risoluzione dei problemi dei suoi costruttori.

L'elemento meccanizzato di Pikachu, caratterizzato da arti snodati e una manovella per attivare movimenti realistici, aggiunge una dimensione nuova e dinamica al famoso personaggio dei Pokémon. Completo di una base espositiva che include un percorso roccioso e targhette intercambiabili, questo set si rivela ideale non solo come oggetto da collezione ma anche come pezzo da esibire con orgoglio.

Proposto a un prezzo scontato di 77,14€ rispetto al costo originale di 87,99€, questo splendido set costituisce, dunque, un'opportunità straordinaria per acquisire un prodotto di notevole valore e divertimento, ideale per qualsiasi fan delle popolari creaturine Nintendo!

