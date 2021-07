G.I. Joe, in arrivo una nuova serie animata?

Mancano pochi giorni al ritorno sul grande schermo degli eroi del franchise G.I. Joe, visto che il prossimo 21 arriverà nelle sale italiane Snake Eyes: G.I. Joe Origins, il film Paramount Pictures e Hasbro che fungerà da vero e proprio prequel alla saga cinematografica. In grado di spopolare negli anni ’80, i G.I. Joe hanno avuto fortuna come e soprattutto action figure particolarmente amate dai bambini dell’epoca, oltre a essere stati protagonisti della leggendaria serie animata a loro dedicata.

Nel corso del prossimo anno è atteso al varco anche uno show live-action prodotto dallo showrunner Erik Oleson (Carnival Row, Daredevil, The Man in the High Castle) assieme a Lorenzo DiBonaventura (Transformers) oltre a una serie animata presentata alla Licensing Con Brazil da Marcelo Masotti, Head of Licensing della divisione brasiliana di Hasbro (qui la notizia originale). La serie dovrebbe approdare sul piccolo schermo grazie a una prima stagione nel 2022, alla quale potrebbe fare capolino anche un secondo ciclo di episodi nel corso del 2023. Una breve clip al momento non disponibile online avrebbe mostrato una piccola sequenza tra Snake Eyes e Storm Shadow, sebbene nella serie animata dovrebbero fare la loro apparizione un gran numero di personaggi appartenenti al franchise.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins promette di riscattare la fama degli eroi nati dalla linea di giocattoli prodotta dalla statunitense Hasbro, già apparsi al cinema nelle pellicole G.I. Joe – La nascita dei Cobra uscito nel 2009 e G.I. Joe – La vendetta del 2013 (recuperatele in un unico cofanetto Blu-ray in 4K offerto a prezzo speciale). Il nuovo film sarà diretto da Robert Schwentke (RED, Allegiant) su una sceneggiatura di Evan Spiliotopoulos, Anna Waterhouse e Joe Shrapnel. Nel cast di attori troviamo Henry Golding nel ruolo di Snake Eyes, Andrew Koji nei panni di Storm Shadow, Iko Uwais che interpreterà Hard Master e infine Samara Weaving nel ruolo di Scarlett.