Secondo quanto riportato dal giornalista cinematografico Umberto Gonzalez, Gal Gadot riprenderà il ruolo di Wonder Woman in diversi progetti in arrivo per il DC Extended Universe. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Gal Gadot e il personaggio di Wonder Woman

Per Umberto Gonzales la Wonder Woman di Gal Gadot avrà un ruolo rilevante per quel che riguarda il futuro del DC Extended Universe. Infatti, il giornalista ha discusso del futuro di Gal Gadot durante una recente sessione di Twitter Spaces.

L’attrice infatti comparirà con un cameo sicuramente in Shazam! Furia degli dei, e poi ancora sta collaborando con la regista Patty Jenkins al terzo film di Wonder Woman.

Circa la produzione di quest’ultimo, Gal Gadot ha recentemente aggiornato i fan dicendo:

In realtà siamo nel mix tra il lavoro sulla sceneggiatura e la realizzazione del terzo del film. In sostanza tutte le ruote stanno funzionando e girando e sono super, super entusiasta che i fan vengano a vedere Wonder Woman 3 una volta realizzato.

Quale sarà il futuro del DC Extended Universe?

Il DC Extended Universe sta senza dubbio vivendo un momento di cambiamento e ha confermarlo c’è stata anche la recente cancellazione della produzione dedicata a Batgirl.

Il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha detto che il suo piano per il DCEU per il futuro è modellato sulla roadmap originale dei Marvel Studios per il Marvel Cinematic Universe di grande successo:

Abbiamo eseguito un ripristino. Abbiamo strutturato l’attività. Ci sarà un team con un piano decennale incentrato solo sulla DC. È molto simile alla struttura che Alan Horne e Bob Iger hanno messo insieme in modo molto efficace con Kevin Feige alla Disney.

E voi, cosa ne pensate? Nell’attesa di scoprire cosa ci attende il futuro, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti.

Infine, ecco per voi un’ottima lettura presente su Amazon dedicate a Wonder Woman.