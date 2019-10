Legoland Gardaland Water Park: diffusi nuovi dettagli

Novità su Legoland Gardaland Water Park. Svelato il portale d'ingresso e rivelati altri importanti dettagli sul progetto.

Come annunciato qualche tempo fa e documentato i progressi di costruzione, Gardaland sta costruendo un parco acquatico a tema Lego, ufficialmente chiamato Legoland Gardaland Water park.

Sono state diffuse nuove immagini ufficiali, qualche dato sulle scenografie e dei dettagli inediti. In ordine, è arrivata la conferma che il Palamagic, la tensostruttura vicino all’attrazione Raptor all’interno del quale sono andati in scena tanti spettacoli molto apprezzati, quale ad esempio Magic Elements, verrà smantellato. Inoltre al contrario di quanto supposto inizialmente non si tratterà di un vero e proprio parco acquatico accessibile con un biglietto d’ingresso separato. Il parco ha infatti confermato che l’ingresso si troverà dentro il parco, proprio dove sorgeva il Palamagic. Quindi nessun ingresso sul piazzale di Gardaland.

In altre parole, questo parco acquatico Lego sarà un’area del parco principale accessibile soltanto pagando il biglietto per il parco più il supplemento per l’area acquatica. Accedere alla sola area lego senza passare per il parco non si potrà fare.

Questa scelta ha ovviamente una sua logica, in quanto la struttura è stata calibrata sia in termini di dimensioni (15.000 mq) che come numero di attrazioni, per ospitare un numero di persone molto più limitato rispetto ad un parco acquatico tradizionale. Inoltre non va sottovalutato che nei dintorni la concorrenza si fa sentire, cominciando proprio da Caneva Acquapark distante pochi chilometri. In ogni caso, guardando a come questo tipo di soluzione viene gestita nella versione californiana, sicuramente non mancheranno biglietti combinati a prezzi vantaggiosi sia per gli ingressi giornalieri che per gli abbonati.

Tornando al parco acquatico in dettaglio, è stato rilasciato il video ufficiale su come si presenterà l’ingresso di Legoland Gardaland Water park:

Si tratta di un portale largo 13 metri ed alto 6,5, costruito con 400 mattoni Lego giganti blu e bianchi, con una particolare forma ad arco che ricorda un’onda.

L’interno del parco invece sarà arricchito con i LEGO Models, costruzioni esclusive per Gardaland realizzate con veri mattoncini LEGO, aventi temi e soggetti differenti.

In particolare ne sono previsti ben 488 tutti diversi tra loro, costruiti a mano mattoncino dopo mattoncino. Allo stato attuale ne sono stati realizzati già 240 per un totale di 3 milioni di mattoncini Lego adoperati. Il più grande sarà il polpo viola all’ingresso realizzato con 258.126 pezzi Lego.

Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti dal cantiere del nuovo Legoland Gardaland Water Park questi non saranno più possibili, in quanto l’Albero di Prezzemolo è stato chiuso, e lo rimarrà ancora per molto tempo. Sicuramente per il Magic Winter come confermato dal parco, e non si esclude anche l’inizio della prossima stagione fino a Giugno 2020, in modo da non rovinare la sorpresa.