Gary Oldman dormiva in una bara durante le riprese di Dracula?

La bravura di un attore, si sa, spesso risiede in quanto riesca ad immedesimare con il personaggio che deve andare ad interpretare. Che dire quindi della performance di Gary Oldman che, a quanto emerso da recenti indiscrezioni, per tutto il periodo di realizzazione di Bram Stoker’s Dracula, sembra abbia dormito in una bara?

Essere Dracula, ovvero immedesimarsi nel personaggio

Il film, oramai diventato una vera e propria opera di culto, è uscito nel 1992 con alle spalle la regia di un “mostro sacro” come Francis Ford Coppola. Nel cast, oltre a Gary Oldman nei panni di Dracula, abbiamo anche Wynona Rider in quelli di Mina Harker, Keanu Reeves in quelli di Jonathan Harker e il magistrale Antony Hopkins in quelli del professor Van Helsing.

Bram Stoker’s Dracula ha avuto anche un enorme successo al botteghino, e non solo (Link Amazon), incassando oltre 215 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di “soli” 40 milioni, ottenendo anche quattro nomination agli Oscar e vincendone di fatto tre: uno per i migliori costumi, uno per il miglior montaggio sonoro e uno per il miglior trucco.

Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni, Francis Ford Coppola pensava che più il cast avesse vissuto situazioni simili a quelle del film, più il prodotto finale sarebbe risultato eccellente. Per questo, secondo le direttive del regista, Oldman si sarebbe isolato per dal gruppo per la quasi totale durata delle riprese, arrivando anche a dormire letteralmente dentro una bara, per poter così entrare il più possibile in sintonia con il personaggio che andava ad interpretare, ovvero Vlad Dracula di Valacchia.

Gary Oldman, attore nato sulle scene teatrali, non sembra abbia preso questa particolare richiesta tanto male, ritenendo a sua volta che potesse contribuire notevolmente alla sua interpretazione del più famoso vampiro della storia, il Principe Dracula di Valacchia, personaggio già interpretato, a suo tempo, dall’attore ungherese Bela Lugosi che, stando alle indiscrezioni, neppure lui sarebbe stato estrae al dormire in una bare per entrare nel ruolo.