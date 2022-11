Gears of War è pronta all’assalto su Netflix: la grande N rossa, infatti, sta realizzando un film seguito da una serie animata per adulti basata sul franchise di sparatutto di fantascienza.

Su Netflix sta per arrivare il film e l’anime di Gears of War

Gears of War è una delle serie di videogiochi Xbox più popolari di tutti i tempi e, finalmente, dopo tante procrastinazioni, è pronta a sbarcare su Netflix. La recente notizia arriva proprio dal canale di streaming, che ha ufficializzato la realizzazione di un adattamento cinematografico seguito da un’anime, anche se al momento non è ancora stato annunciato nessun regista legato al suo adattamento. Tuttavia, Netflix ha già comunicato che “esiste la possibilità che seguiranno altri contenuti sul franchise“.

The Coalition, la casa di produzione videoludica che ha preso le redini di “Gears of War” dopo che Microsoft ha acquisito i diritti della serie dal creatore originale Epic Games, ha collaborato con Netflix per i prossimi adattamenti.

Il primo “Gears of War” è stato rilasciato esclusivamente su Xbox 360 nel 2006 e ha seguito una squadra di soldati chiamata Delta Squad che combatteva contro l’Orda di Locuste, una razza aliena sotterranea che decima l’umanità. L’equipaggio principale della Delta Squad era composto da Marcus Fenix, Dominic “Dom” Santiago, Augustus Cole e Damon Baird.

Ci sono stati diversi tentativi nel corso degli anni di portare “Gears of War” sul grande schermo. New Line Cinema ha avuto i diritti per un adattamento cinematografico nel 2007, poi è toccato a Scott Stuber, ora capo dei film originali di Netflix, che è diventato produttore nel 2013 con Epic Games. La Universal ha quindi assunto F. Scott Frazier per scrivere un adattamento nel 2018 , ma dopo questi aggiornamenti, non si è saputo più niente. Fino ad ora.

Attraverso cinque voci principali e diversi spin-off, il franchise di “Gears of War” vantano anche modalità cooperative che consentono ai giocatori di affrontare l’Orda di locuste con un amico e hanno il merito di aver rivoluzionato il genere dei videogiochi sparatutto in terza persona. La notizia di Netflix arriva nel 16° anniversario del gioco originale “Gears of War”.