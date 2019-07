Gen Con 2019: ecco le novità di CMON

CMON sarà presente al Gen Con 2019 dove presenterà al pubblico l'attesissima gaming console Teburu

I prossimi quattro giorni saranno molto importanti per il mondo del gioco. Ad Indianapolis avrà luogo il Gen Con, uno degli eventi fieristici più attesi dell’anno. Nata nel 1968 come convention di wargame organizzata da Gary Gygax, la manifestazione ospiterà autori ed editori e culminerà con la consegna dei EN World RPG Awards (o semplicemente ENnies) per i migliori giochi di ruolo dell’anno.

Tra gli editori con cui sarà possibile interagire durante l’edizione 2019 ci sarà anche CMON, che approfitterà per presentare le sue novità e offrire edizioni esclusive dei suoi giochi.

CMON presenterà i prototipi del Cthulhu gigante di Death May Die (espansione di R’lyeh Rising), il gioco da tavolo di Bloodborne: The Board Game (noi ne abbiamo parlato in questa news) e il gioco da tavolo, da qualche giorno live su Kickstarter, Trudvang Legends (leggi qui).

La novità più grossa con cui CMON si presenterà alla convention sarà però la gaming console Teburu, di cui vi avevamo parlato in questo nostro articolo.

Teburu, realizzata in collaborazione con Xplored, rappresenterà per l’editore un’ importantissima sfida, perché le potenzialità di questa macchina potrebbero rivoluzionare il mercato dei giochi da tavolo.

Teburu verrà finanziata tramite una campagna Kickstarter nei prossimi mesi, ma in occasione della fiera gli appassionati avranno la possibilità di provare in anteprima l’innovativo sistema di gioco, grazie ad alcune sessioni di demo.

Le sessioni di gioco offriranno l’occasione di provare Teburu con Zombicide Evolution – Las Vegas, il primo titolo sviluppato per la gaming console.

Anche se il posto d’onore sarà riservato a Teburu, le novità per CMON non terminano con la presentazione della loro gaming console, anzi una parte consistente sarà dedicata al titolo Zombicide, con la presentazione dell’espansione Zombicide Black Plague: a Tabletop Troubadour Games 3D. Questa novità legato al franchise di questo gioco in scatola sarà un nuovo titolo di pubblicazione futura, che sarà possibile testare durante la fiera.