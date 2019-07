Trudvang Legends: è partita la campagna Kickstarter di un nuovo gioco da tavolo

CMON lancia una campagna Kickstarter per Trudvang Legends, un gioco da tavolo fantasy di ispirazione norrena, tratto dal gioco di ruolo Trudvang Chronicles

E’ iniziata in questi giorni una nuova campagna Kickstarter da parte di CMON per il finanziamento della produzione di Trudvang Legends, un ambizioso gioco da tavolo basato sul celebre gioco di ruolo carta e penna di Riotminds, Trudvang Chronicles, di ispirazione celtico/norrena, pubblicato in Italia da Wyrd Edizioni.

Sviluppato da Eric Lang, il creatore di Blood Rage, Trudvang Legends si preannuncia essere un enorme boardgame cooperativo con un mondo fantasy, ispirato ai miti norreni e celti, in continua evoluzione e una campagna in continuo sviluppo, progettato per offrire un’esperienza di gioco di tipo narrativo, ma come un gioco da tavolo, senza Game Master.

Una delle caratteristiche principali di Trudvang Legends sarà il “Legends System“, che consentirà ai giocatori di vivere una campagna attraverso dozzine di singole partite della durata di circa un’ora. Come accade in Gloomhaven, le decisioni dei giocatori potranno avere effetti sul mondo di gioco e dirigerli verso uno dei vari rami in cui si snoderà la storia, che comprenderà una varietà di finali possibili. Il titolo sarà fornito di un “Libro delle Saghe” che i giocatori dovranno consultare per scoprire come si dipanano gli eventi e per fare scelte che ne influenzeranno il risultato.

Queste decisioni si manifesteranno sul tabellone di gioco stesso, che avrà un certo numero di “tasche” utilizzate per conservare le carte e cambiare il mondo per future partite. Queste bustine conserveranno le carte tra una partita e l’altra, così da poter interrompere la campagna per poi riprenderla in seguito, semplicemente ripiegando il tabellone. Nonostante il mondo di gioco sia persistente, Trudvang Legends non sarà un prodotto di tipo legacy: l’intero gioco potrà essere completamente ripristinato per ricominciare una nuova campagna da capo.

I personaggi dei giocatori guadagneranno esperienza esplorando e combattendo i mostri. L’equipaggiamento, i potenziamenti e i poteri che acquisteranno si baseranno sui diversi elementi del mondo di gioco e guideranno ogni personaggio lungo uno dei numerosi “percorsi leggendari” che culmineranno in un finale particolare per il personaggio basato sulle sue decisioni. Durante una campagna, mentre i personaggi potranno essenzialmente ritirarsi come “leggende”, i giocatori avranno la possibilità di giocarne di nuovi, come loro discendenti, iniziando quindi con diversi benefici come risultato delle loro azioni precedenti. Le classi di personaggio saranno basate su quelle di Trudvang Chronicles, il gioco di ruolo da cui trae ispirazione.

Il combattimento e i vari test saranno risolti usando un sistema di “costruzione di sacchetti”; i giocatori estrarranno delle rune da un sacchetto e potranno quindi assegnarle ad attacchi, incantesimi e abilità. Pescare troppe rune “demoniache” significherà fallire un test. Le conseguenze sulla storia non si baseranno solo sul fatto che i giocatori riescano o falliscano nell’azione, ma anche su “quanto” riescano o falliscano. Quindi, spingere la fortuna per cambiare la quantità di un risultato potrà avere un impatto significativo sul gioco.

Trudvang Legends sarà fornito di un set di miniature che dalle immagini mostrate sulla pagina della campagna Kickstarter si presentano come un prodotto davvero di pregio. Inutile dire che altre miniature, esclusive per la campagna di raccolta fondi, saranno sbloccabili come stretch goal.

La campagna Kickstarter, di Trudvang Legends, al momento della stesura di questo articolo, ha già raccolto una somma pari a € 939.247, su un obiettivo di € 179.611. La campagna durerà fino al 15 agosto, mentre la consegna del prodotto è prevista per dicembre 2020.