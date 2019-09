Getter 2 & 3 DC – GX-91 di Tamashii Nations

Getter 2 & 3: sono gli ultimi annunci di Bandai che prossimamente usciranno per la linea Soul of Choking di Tamashii Nations.

Tamashii Nations ha aperto i preordini per i nuovi robot, curati nei minimi dettagli, appartenente alla linea S.O.C. ( soul of chogocking ). Il modello gx-91 fa parte di un segmento dedicato di figure denominato DC ( Dynamic Classic) che si ispira alle forme più slanciate e fedeli della controparte animata e che, come in questo caso, riporta anche i colori iconici del robot ispirati al cartone animato originale.



Naturalmente stiamo parlando del Getter 2 e del Getter 3 tratti dall’anime Getter Robot (in Italia conosciuto come Space Robot). Il Getter 1 è già uscito precedentemente nel 2017 ma verrà ristampato a gennaio 2020 proprio per permettere a chi se lo fosse perso di completare il trio dei robot.

Getter 2

La figure misura circa 17,5 cm di altezza, ed è realizzata per buona parte in metallo e plastica e dotata di numerosi punti di snodo rendendola più simile a un’action figure per quanto riguarda la posibilità rispetto ai classici robot da collezione.

Getter 3

Il robot misurerà circa 9 cm di altezza, anche questo sarà realizzato per buona parte in metallo e plastica.

Come Extra troveremo la navicella pilotata da Michiru Saotome, la Machine Command si rivelerà spesso provvidenziale durante le battaglie più dure verso i nemici e sarà da supporto e rifornimento verso il Getter Robot.

Per chi non lo sapesse Getter Robot nasce dalla mente del maestro Go Nagai, edè una serie televisiva anime in 51 episodi, realizzata nel 1974 da Toei Animation. Getter Robot è stato il primo robot componibile e trasformabile. Il nome stesso del robot ricorda tale caratteristica (in giapponese la parola “gattai” significa “unione” o “trasformazione”). Il Professor Saotome mentre sta studiando le peculiarità dei misteriosi Raggi Getter per usarli come fonte di energia si rende conto che la Terra è in gravissimo pericolo. Il popolo del Regno dei Dinosauri, rimasto in ibernazione sin dal Mesozoico, si sta risvegliando e si prepara e riconquistare il pianeta che un tempo gli apparteneva. Il professor Saotome decide quindi di costruire un robot, il Getter Robot, e si mette alla ricerca di tre piloti in grado di utilizzarne a pieno le 3 diverse configurazioni. Alla fine verranno scelti scelti Ryoma Nagare, Hayato Jin e Musashi Tomoe e, con loro alla guida, il Getter Robot affronterà la minaccia venuta dal passato.

Il costo di queste figure che saranno vendute solamente in coppia sarà di 27.500 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 325.00 Euro ) e usciranno nel mese di gennaio 2020 in Giappone, mentre nel nostro paese dovrebbero arrivare nel mese di marzo circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.