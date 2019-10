Ghostbusters Employee Welcome Kit: Halloween si fa più interessante!

Gli appassionati degli acchiappa fantasmi sono chiamati ad entrare nel team con il Ghostbusters Employee Welcome Kit, disponibile dal 29 ottobre.

La potenza mediatica dei Ghostbusters è incredibilmente forte, in qualunque periodo dell’anno, ma diventa ancor più imponente nel periodo di Halloween. In queste ore, infatti, è stato ufficializzato un nuovo kit, chiamato Ghostbusters Employee Welcome Kit.

Aggiornamento: Amazon ha chiuso temporaneamente le prenotazioni, ma potete in ogni caso iscrivervi al feed per ricevere notizie sulla disponibilità del kit.

Per gli appassionati del brand è praticamente un acquisto abbastanza scontato, perché permette di entrare a far parte – in via ufficiale – del team degli “Acchiappa fantasmi”.

La scatola, per chi non lo sapesse, contiene tantissimi oggetti da collezione, vale a dire: Manuale dell’attrezzatura e protocolli, Contenitore per ectoplasma (melma non incluso), Emloyee – Targa di benvenuto, Toppa con logo ricamato e toppa Rookie, Mappa ECTO-1 percorsi, Modello Ghostbusters con penna e fattura, Ghostbusters Flyer & biglietto da visita, Adesivo Protettivo Proprietà e Certificato Ghostbusters.

Per quanto concerne prezzo e disponibilità, il Ghostbusters Employee Welcome Kit sarà disponibile dal prossimo 29 ottobre al prezzo di 45 euro circa. Momentaneamente, gli appassionati possono effettuare la prenotazione su Amazon, ma sarà naturalmente reperibile in tutti i maggiori siti e-commerce.

Nel frattempo, gli interessati possono dare uno sguardo ravvicinato al kit nella galleria sottostante.