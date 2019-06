Ghostbusters: Hasbro presenta Optimus Prime “Ecto-35”

Grazie al mondo del collezionismo tutto è possibile, anche vedere un Transformers come Optimus Prime con una livrea speciale dedicata ai Ghostbusters.

Non sono più rare come un tempo le collaborazioni tra aziende e brand che non hanno – apparentemente – nulla in comune. Grazie al mondo del collezionismo infatti tutto è possibile, anche vedere un Transformers come Optimus Prime con una livrea speciale dedicata ai Ghostbusters. Il nuovo MP-10G Optimus Prime Ecto-35 Edition – così è stata nominata questa action figure – è l'ultima incarnazione di una collaborazione già instaurata da tempo tra i due brand cult degli anni 80.

Hasbro ovviamente, leader del settore, non è nuovo a questo tipo di edizioni speciali e questa volta ha voluto celebrare questa nuova collaborazione anche con un packaging speciale che richiama (sul retro della confezione) la forma dello zaino protonico dei Ghostbusters.

Il prodotto nelle forme è il classico Masterpiece (di cui esistono svariate versioni) del protagonista leader degli Autobot, Optimus Prime e come tale sarà possibile trasformarlo da Camion con rimorchio a robot. La cosa singolare di questa edizione è la colorazione che nella livrea del protagonista sarà di colore bianco con elementi rossi mentre per il rimorchio sarà decisamente più particolare in quanto oltre al mitico claim “We are ready to belive you” riporterà il logo con fantasma simbolo dei Ghostbusters e numero di telefono. Infine la grafica del rimorchio vedrà una simpaticissima decorazione con effetto Slime verde in prossimità delle gomme simulando l’effetto di aver investito un enorme essere ectoplasmatico. Immancabili accessori come Ghost Trap e Slimer e Armi per Optimus Prime.

Questa edizione speciale non poteva che essere una esclusiva dell’imminente San Diego Comic-Con 2019 (Evento di portata internazionale) che si svolgerà dal 18-21 Luglio. Il costo per questo prodotto sarà di 150$, se sarete tra i fortunati presenti in fiera vi consigliamo caldamente l’acquisto in quanto questo prodotto andrà immediatamente Sold Out.