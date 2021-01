Ghostbusters Twinkies: arrivano i nuovi snack dei Ghostbusters

Parliamo dei plumcake: una nuova versione di Twinkies in arrivo negli Stati Uniti, i Ghostbusters Twinkies saranno un’edizione limitata dedicata a Ghostbusters: Afterlife, prossimo capitolo dedicato agli acchiappafantasmi.

Tutti ricordiamo la celebre scena del plumcake di Ghostbusters, ma quello che alcuni fan del film culto degli anni ‘80 forse ignorano è che quella merendina esiste davvero: si tratta dei Twinkies, snack prodotto dalla statunitense Hostess Brands. Nonostante non sia mai giunto sul mercato italiano, il Twinkie è riuscito a guadagnarsi una discreta notorietà anche qui da noi, soprattutto grazie a questo film e alla presenza sempre più diffusa di negozi che vendono alimentari di importazione.

Questa nuova edizione del dolce si chiamerà Munch Madness e celebrerà la prossima pellicola dei Ghostbusters, ispirandosi al nuovo fantasma mostrato nei giorni scorsi, ribattezzato da alcuni come “Il nuovo Slimer”.

Muncher, il nuovo ectoplasma da cui la merendina si ispira, è un pingue fantasma blu simile ad un tardigrado ed è stato svelato durante una delle ultime puntate dell’edizione spagnola di MasterChef Junior, diventando in breve tempo virale su internet.

A differenza del Twinkie tradizionale, Munch Madness avrà un ripieno azzurro al gusto di frutta, invece del consueto bianco alla vaniglia.

Ogni scatola di Ghostbusters Twinkies conterrà 10 merendine di pan di Spagna dorato con un ripieno cremoso blu, confezionate singolarmente. Di seguito la descrizione ufficiale del prodotto diffusa da Hostess:

Hostess Ghostbusters Twinkies non ha bisogno di presentazioni. Assapora il meglio un boccone alla volta di questa deliziosa tortina cremosa e dorata. Questi dolcetti non sono solo dei dessert ma sono perfetti da portare in giro o come pausa per godersi un momento di tranquillità. Incartati singolarmente per mantenerne freschezza e praticità.

Non si tratta però della prima volta in cui Hostess omaggia Ghostbusters: infatti già nel 2016, in occasione di Ghostbusters: Answer The Call, l’azienda realizzò una versione dello snack con ripieno verde al gusto di Key lime pie, chiamato Key Lime Slime Twinkies.