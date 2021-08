Finalizzato a promuovere i giochi olimpici di Tokyo 2020 attualmente in corso in queste settimane, in quel di Gyoda (prefettura di Saitama) degli ufficiali si sono impegnati con grande dedizione a trasformare l’agricoltura in vere e proprie opere d’arte a grande risoluzione.

Giappone: l’agricoltura diventa un’opera d’arte per Tokyo 2020

In particolare i funzionari hanno letteralmente trasformato i campi di coltivazione del riso impiantando diversi colori di piante di riso e questa volta sono state illustrate espressioni tipiche del teatro Kabuki e la celebre stampa artistica giapponese del Ukiyo-e.

Possiamo guardare di seguito il risultato completo dell’illustrazione sul campo:

Cosa si intente per Ukiyo-e

L’Ukiyo-e è un particolare stile d’arte tipico giapponese. Significa immagini del mondo fluttuante ed è un genere di stampa giapponese su blocchi di legno che in genere rappresenta sempre paesaggi, natura, quartieri o soggetti teatrali. Ukiyo significa mondo fluttuante e si riferisce a quella cultura giovane, “fluttuante”, nuova, impetuosa e movimentata che fiorì anticamente nella città di Edo (oggi Tokyo), di Osaka e di Kyoto.

Lo stile artistico nasce essenzialmente in un periodo di calma e di pace e ciò costituiva un ambiente e un momento ideale per lasciar sviluppare l’arte. Le radici dell’Ukiyo-e sono da ricercarsi nella città sviluppatesi nel tardo XVI secolo, periodo in cui nascevano e si sviluppavano le classi di commercianti e artigiani che cominciavano a scrivere e a dipingere libri di immagini e storie illustrate. Gli Ukiyo-e inizialmente venivano usati come illustrazioni per questi libri, poi divennero indipendenti, diventando quadri a sè stampati su foglio come cartoline o come poster per il teatro Kabuki.

Cosa si intende per Kabuki

Il teatro Kabuki, invece, è una forma teatrale tipica del Giappone nata nel periodo Edo, precisamente nel XVII secolo.

Questo genere di teatro fonde perfettamente una storia con narrazione e danza ed è riconosciuta per gli stravaganti costumi indossati dagli attori con tanto di trucco kumadori che li rende accattivanti.

Ancora oggi il teatro è perfettamente in linea con l’attualità sociale nipponica tanto che ne vengono realizzati di ogni tipologia e genere.