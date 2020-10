Gintama The Final Movie – il trailer

I canali social ufficiali di Gintama hanno finalmente pubblicato, dopo mesi di piccole notizie e aggiornamenti, il primo trailer di Gintama The Final Movie che uscirà nei cinema giapponesi il prossimo 8 gennaio 2021 emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus permettendo.

Eccovi il il trailer:

Gintama The Final Movie

Gintama The Final Movie adatterà la parte finale del manga originale che non è stata trasposta negli oltre 350 episodi della serie animata!

Insieme al trailer è stato diffuso anche un nuovo poster:

Gintama

Gintama si è concluso lo scorso 20 giugno con la pubblicazione del capitolo 704 dopo una lunghissima serializzazione passata per la leggendaria rivista Weekly Shonen Jump sulla applicazione Jump GIGA ed infine su una piattaforma proprietaria per gli ultimi tre capitoli.

Gintama è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato i primi 61 volumi disponibili.

La versione animata invece si è conclusa con un’ultima stagione andata in onda fra il 2018 ed il 2019 raggiungendo complessivamente 367 episodi esclusivi svariati OVA e film. In Italia è stato pubblicato in DVD da Dynit e doppiato in italiano con vari passaggi televisivi fra cui MTV, Ka-Boom e Popcorn TV.

Eccovi una breve sinossi: