Ginyu S.H.Figuarts di Tamashii Nations

Il Capitano della squadra d’elite delle truppe di Freeza, Ginyu è stato annunciato insieme a Son Goku (Kaioken) ed è pronto per entrare nelle collezioni degli appassionati di Dragon Ball Z. Farà parte, come avrete capito, della linea S.H.Figuarts dedicata a Dragon Ball Z prodotta da Tamashii Nations.

Ginyu è l’alieno umanoide secondo a Freeza, per le sue abilità nel combattimento è diventato capo della squadra speciale d’elite che prende il nome proprio da lui. Fanno parte del team altri 4 membri: Jeeth, Butter, Rikoom e Guldo, tutti con particolari abilità uniche e tutti con una posa da battaglia scelta appositamente dal Capitano Ginyu. Ginyu non è malvagio come Freeza e spicca nettamente per essere un personaggio fuori dagli schemi, tuttavia non è un avversario da sottovalutare in quanto la sua tecnica speciale gli consente di scambiarsi di corpo con l’avversario. La sua tecnica consiste nell’infliggersi un grosso danno fisico per poi utilizzare la tecnica dello scambio, questa tattica fa si che l’avversario, una volta trovatosi spaesato nel nuovo corpo sia in netto svantaggio e prossimo ad essere sconfitto.

La figure di Ginyu sarà dotata di una estrema posabilità grazie ai numerosi punti di snodo, avrà in dotazione una pettorina danneggiata, diversi volti e mani intercambiabili per poter realizzare le pose più assurde che il personaggio assume nella serie animata. Sarà presente inoltre la prima delle sette sfere di Namek, più grandi rispetto a quelle terrestri, lasciando presagire che insieme agli altri componenti della squadra (già annunciati in via di sviluppo) vi saranno le rimanenti, ma non solo, dato che le sfere sono sette, molto probabilmente assisteremo all’annuncio di altri personaggi della saga di Freeza come il giovane Gohan, Crilin, Vegeta, Piccolo oppure Bulma. Insomma è un annuncio che apre tanti scenari possibili e lascia intendere che il successo di questa linea verrà supportato da Tamashii Nations per tanti anni.

Ginyu sarà a breve in preordine al prezzo di 7150 Yen con rilascio per il mese di Luglio 2020. La figure sarà presto in preordine anche presso i vari negozi italiani (in italia questi prodotti sono distribuiti da Cosmic Group) con data fissata approssimativamente per il mese di Settembre 2020.