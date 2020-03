Giochi di ruolo gratis o super scontati per restare a casa con divertimento

L’emergenza causata dal virus COVID-19 non è ancora terminata e sta coinvolgendo sempre più Paesi nel mondo. Si moltiplicano, pertanto, le iniziative di solidarietà digitale di autori e case editrici di giochi di ruolo per alleviare la permanenza forzata tra le mura domestiche di giocatori e non.

Sono quindi davvero molti i giochi di ruolo, italiani e stranieri, la cui versione digitale è possibile scaricare gratuitamente o a prezzo davvero contenuto, in questi giorni. Vediamo dunque insieme quali sono i titoli che è possibile, a oggi, scaricare e giocare spendendo poco o nulla. Tenete conto, però, che non sempre queste offerte saranno durature nel tempo, per cui è possibile che con il trascorrere dei giorni i prodotti che compaiono nella lista seguente tornino nuovamente a prezzo pieno.

Giochi di ruolo in italiano

Iniziamo con un elenco dei titoli in lingua italiana, diviso per casa editrice.

SpaceOrange42

Nei giorni scorsi, la casa editrice SpaceOrange42 ha offerto ai giocatori la possibilità di scaricare gratuitamente i manali di ben quattro prodotti di punta del proprio catalogo. Per farlo, sarà sufficiente selezionare la voce “solidarietà digitale” dal menu a tendina che troverete ai seguenti link.

Inoltre, selezionando la voce “Digitale PDF” dal menù a tendina che troverete al seguente link, sarà possibile scaricare il manuale base del gioco di ruolo Symbaroum con il 90% di sconto, per una spesa di soli € 1,49.

Raven Distribution

Nei giorni scorsi, Raven Distribution è venuta incontro ai giocatori annunciando la possibilità di scaricare gratuitamente il manuale Quickstart del celebre gioco di ruolo RuneQuest di prossima uscita. Per scaricare questo prodotto, fate riferimento al seguente link.

Need Games!

Anche Need Games! non si è tirata indietro in questo momento di difficoltà e nei giorni scorsi ha reso noto che fino alla fine del mese di marzo tutto il catalogo dei titoli in PDF sarà scontato del 50%. Cliccare sul link qui sotto per accedere direttamente al catalogo.

Stratagemma Edizioni

Come già vi avevamo annunciato in una precedente news (in cui è possibile trovare qualche informazione sul gioco in questione) Stratagemma Edizioni ha reso disponibile a titolo gratuito il PDF del suo primo gioco di ruolo: L’ingranaggio. Per scaricarlo, seguite il seguente link.

Dreamlord Games

Sulla pagina Shop del sito di Dreamlord Games è possibile trovare alcuni giochi di ruolo completamente gratuiti da scaricare, mentre per gli altri titoli del catalogo la versione solo PDF è scontata del 50%.

Myth Press

Sul sito della casa editrice Myth Press è possibile scaricare gratuitamente il PDF del manuale base del gioco di ruolo Incubus e di Follia Cibernetica, l’introduzione al primo ciclo di avventure per Incubus: Gioco di Ruolo.

Crimson Studies Creations

Crimson Studies Creations, aderendo al tag #iorestoacasa, ha reso gratuito un bundle comprendente il regolamento e due avventure per il gioco di ruolo indirizzato ai più giovani La Spada Nera, di loro produzione. Il bundle è scaricabile al seguente link.

Panzer8 Games

La casa editrice italiana Panzer8 Games propone sul sito DriveThruRPG tutta una serie di giochi di ruolo “essenziali”, il cui regolamento è contenuto in pochissime pagine, nella formula Pay What You Want. Sarà l’utente finale a decidere il valore da assegnare a ciascuna opera (anche zero), prima di procedere all’acquisto finale ( segnaliamo che, qualora fossimo particolarmente soddisfatti da qualche titolo, sarà possibile tornare in futuro e acquistare nuovamente lo stesso prodotto inserendo un prezzo diverso, così da rendere giustizia al lavoro dell’autore).

Uno Critico

Anche l’associazione ludica modenese Uno Critico si unisce all’iniziativa della solidarietà digitale e diffonde a titolo gratuito, sempre su DriveThruRPG, ben quattro avventure one-shot per Dungeons & Dragons 5a edizione, più una quinta fortemente scontata.

Giochi di ruolo in inglese

Proseguiamo, quindi, con una lista di ciò che è disponibile in lingua inglese, oltre ai mini-GdR di cui vi abbiamo già dato notizia in questa precedente news.

Wizards of the Coast

Wizards of the Coast nei giorni scorsi ha lanciato l’iniziativa Wizards of the Coast’s Response to COVID-19 e ha reso disponibili alcuni interessanti contenuti gratuiti legati a Dungeons & Dragons, tra cui le regole base del gioco e parecchio materiale pubblicato sulla pagina della Dungeon Master’s Guild, che potete trovare cliccando sui link seguenti.

R. Talsorian Games

Anche R. Talsorian Games ha messo in super offerta la versione digitale dei suoi prodotti, con sconti di molto superiori al 50%, basti pensare, ad esempio, che è possibile scaricare il Jumpstart Kit di Cyberpunk Red (di cui potete leggere la nostra recensione in due parti: parte 1, parte 2) a soli € 4,65 e che Teenagers from Outerspace (pubblicato in Italia nel 1996 da Stratelibri con il titolo di Teenager manga mutanti) è completamente gratuito. Si tratta di affari imperdibili che potrete fare vostri cliccando sui link seguenti.

Arc Dream Publishing

Arc Dream Publishing non è da meno e ha messo in offerta del 50% molti tra i pdf del gioco di ruolo Delta Green, tra cui il bundle con entrambi i manuali base. Fare riferimento al link seguente per acquistare.

Green Ronin Publishing

La casa editrice statunitense Green Ronin Publishing nei giorni scorsi ha deciso di rilasciare gratuitamente la versione digitale del manuale base del suo gioco di ruolo Fantasy AGE, per aiutare i giocatori a passare qualche ora di svago durante questa emergenza. Il manuale è scaricabile al seguente link.

Ad Infinitum Adventures

Anche Ad Infinitum Adventures si propone di venire incontro a chi è bloccato a casa e suggerisce di intavolare partite al proprio gioco di ruolo Icons Superpowered Roleplaying: the Assembled Edition, la cui versione digitale verrà recapitata gratuitamente a chiunque compilerà il form raggiungibile al link seguente.

Infine, vi ricordiamo che sul sito DriveThruRPG, è sempre possibile trovare un’enorme quantità di giochi di ruolo a titolo gratuito o in formula Pay What You Want. Tale lista è sempre in continuo aggiornamento, con titoli blasonati o più di nicchia in costante arrivo o partenza. Per vedere cosa è possibile scaricare gratuitamente, oltre a quanto vi abbiamo già indicato, vi consigliamo di tenere sempre sotto controllo la pagina dei titoli free, raggiungibile cliccando sul seguente link.

Insomma, c’è n’è davvero per tutti i gusti per passare qualche ora in serenità e divertimento. Noi ne stiamo approfittando e vi ricordiamo che è sempre possibile giocare con i propri amici anche in questi giorni di clausura, basta farlo online! A tal proposito, vi invitiamo a dare un’occhiata ai nostri articoli sulle piattaforme per intavolare online una sessione di gioco di ruolo carta e penna, su quali siano i migliori siti per giocare online con i giochi da tavolo e sulle iniziative nate in questi giorni per il gioco di ruolo online.