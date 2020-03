IoRestoACasa… giocando! Le iniziative nate per il gioco di ruolo online

L’emergenza per il virus COVID-19 ha obbligato le istituzioni a varare una serie di misure atte a contenere e debellare la diffusione del morbo. Tra queste misure, una ha impattato più di altre nella vita di tutti i giorni, costringendoci a casa, con la possibilità di uscire dalle mura domestiche solo in virtù di comprovate necessità.

Ecco dunque che il gioco diventa un valido alleato per trascorrere il tempo e alleviare quel senso di noia che potrebbe insorgere dopo alcuni giorni chiusi in casa. Chi ci segue sa bene che abbiamo già proposto alcuni prodotti da intavolare in solitario, oltre ad aver analizzato quali siano i migliori siti per giocare online con i giochi da tavolo e quali siano le migliori piattaforme per intavolare online una sessione di gioco di ruolo carta e penna.

Oggi, invece, vogliamo segnalarvi tutta una serie di iniziative messe in campo dai membri della community dei giocatori di ruolo, siano essi blog, editori, associazioni ludiche o divulgatori, per permettere a tutti di partecipare a una sessione di gioco di ruolo online, anche a chi non si è mai avvicinato prima a questo bellissimo hobby.

Casa Kilamdil

Casa Kilamdil, blog dedicato al gioco analogico e alla cultura pop ha creato un server Discord su cui organizza sessioni di gioco di ruolo aperte a tutti. È possibile sia proporsi come Master e offrirsi di intavolare una partita a un qualsiasi gioco di ruolo, sia come giocatore iscrivendosi a una delle numerose sessioni di gioco disponibili.

Need Games!

Need Games!, casa editrice di numerosi giochi di ruolo, ha aperto un proprio server Discord in cui giocatori in cerca di Master e Master in cerca di giocatori possono incontrarsi per organizzare tra loro qualche partita online, oltre a quelle proposte dalla casa editrice stessa. Ovviamente, si tratterà di partite ai vari prodotti delle linee editoriali di Need Games!.

Fumble GDR

Anche la casa editrice Fumble GDR ha il proprio server Discord. Lì è possibile trovare un canale per ogni loro prodotto editoriale e in cui si potrà partecipare a sessioni di gioco di ruolo espressamente create.

Tin Hat Games

La casa editrice Tin Hat Games ha organizzato un evento speciale, iniziato il 12 marzo e che terminerà il 20 marzo, dedicato al proprio gioco di ruolo Epigoni, che dovrebbe vedere la luce in occasione della fiera Modena Play 2020. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’evento.

Lokendil

L’associazione ludica Lokendil organizza per il weekend del 20-22 marzo una numerosa serie di partite di gioco di ruolo online sul loro canale Discord. Per maggiori informazioni e per il calendario completo degli eventi, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina Facebook dell’evento.

Fantasika!

L’associazione ludica Fantasika detiene un canale Discord da parecchio tempo e ovviamente organizza spesso e volentieri sessioni di gioco di ruolo online a cui è possibile partecipare.

AltroQuando Onlus

L’associazione AltroQuando Onlus sta organizzando una serie di sessioni di gioco di ruolo online, in collaborazione con numerose altre realtà del mondo ludico, siano esse altre associazioni, autori italiani di GDR ed Editori. Per maggiori informazioni, consultate la loro pagina Facebook.

Da parte nostra, oltre ad augurarvi buon gioco, terremo aggiornata questa pagina, così da segnalarvi eventuali nuovi eventi dedicati al gioco di ruolo online e aiutarvi a trascorre qualche ora di divertimento e svago. Se avete realtà o iniziative che volete segnalare scrivetelo nei commenti ed aggiorneremo l’articolo!