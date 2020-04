Giochi in scatola: le uscite di Aprile 2020

Arrivano le novità di Aprile 2020 relative ai giochi da tavolo. L’emergenza in corso ha frenato anche le uscite del settore ludico, con molte case editrici chiuse o che hanno deciso, comprensibilmente, di posticipare le nuove uscite alla riapertura dei punti vendita, in modo da dare il giusto risalto ai nuovi prodotti da presentare. Ma non tutto si è fermato, e tantomeno noi, e così anche questo mese ci accingiamo a presentarvi alcune ghiotte novità, includendo anche giochi in arrivo dopo la campagna Kickstarter per rimpolpare un po’ il menù ludico.

GATE ON GAMES

HARVEST ISLAND

Titolo per famiglie ambientato nell’isola di Formosa, in cui 2-4 giocatori vestiranno i panni di coltivatori di frutti tropicali che, tramite l’interpretazione delle previsioni metereologiche e le diverse tipologie di territorio, dovranno massimizzare i propri raccolti, piantando le carte seme nel terreno più appropriato e raccogliendone i frutti solo al momento più opportuno; un gioco di soli 4 turni ad altissima interazione.

SPIES AND LIES

Gioco deduttivo per 2 giocatori di movimento nascosto, bluff e smascheramento della strategia avversaria nel corso di 3 round. I giocatori hanno a disposizione solo 10 carte in mano per mettere in atto la strategia più sorprendente e quindi vincente. Estremamente snello e veloce, le regole semplici e immediate fanno di questo titolo perfettamente bilanciato un duello deduttivo dalla profondità strategica tutt’altro che banale.

SKYTEAR: OUTSIDERS

Espansione eroi con 4 miniature e 48 nuove carte abilità integrabili con tutti gli eroi delle fazioni già presenti nel gioco. Skytear è un MOBA da tavolo per 2 – 4 giocatori (potete trovare una descrizione più completa a questo link, ne avevamo gia parlato a Gennaio con l’uscita della scatola base)

TESLA GAMES

TERRAMARA

In questo titolo per 2-4 giocatori ambientato nell’età del bronzo i giocatori vestono i panni di capiclan che, tramite una meccanica di piazzamento lavoratori, devono esplorare nuovi territori e rafforzarsi militarmente per effettuare raid e difendersi dagli altri clan. Un’idea tutta italiana adatta a giocatori esperti e sviluppata da Flaminia Brasini, Virginio Gigli, Stefano Luperto, Antonio Tinto.

YUKON AIRWAYS

Siete pronti a pilotare un idrovolante? In questo titolo per 1-4 giocatori dovrete gestire al meglio i vostri velivoli al fine di massimizzare i profitti nel corso di sei round di gioco. Ogni giorno imbarcate passeggeri da trasportare in una o più località con una meccanica basata carte, prestando attenzione alle scorte di carburante e ai miglioramenti più opportuni da apportare all’idrovolante. Abbastanza facile da imparare, molte variabili da gestire.

KICKSTARTER

ECLIPSE: SECOND DAWN FOR THE GALAXY

Nuova veste grafica per il colosso del gioco da tavolo Eclipse (Asterion/Asmodee 2011). Nuovi sistemi stellari aspettano di essere colonizzati, con nuove tecnologie a disposizione dei giocatori, miniature dettagliate, dadi personalizzati, un’ambientazione complessa e approfondita da una descrizione minuziosa. Il gameplay è stato migliorato e la continuità con la versione originale è assicurata dal mantenimento della ormai consolidata simbologia estremamente intuitiva e funzionale.

ICAION

Edito da Tabula Games e realizzato da Martino Chiacchiera e Marta Ciaccasassi. Titolo di spessore, anche per la quantità di componenti, con ambientazione fantasy in cui 2-5 giocatori impersonano Cercatori in cerca di reliquie, artefatti antichi e tesori tramite una serie di meccanica collaudate ben miscelate fra loro. Perfetto per tutti gli appassionati del genere, vanta una spettacolare quantità di miniature e la possibilità di personalizzare il proprio avventuriero.

NEMESIS

Imponente titolo di sopravvivenza semicooperativo ambientato in un universo horror-fantascientifico in cui 1-5 giocatori si trovano a dover unire le forze e sfruttare le proprie abilità speciali per sfuggire ai terribili alieni che hanno già divorato un compinente dell’equipaggio. Vi trovate infatti su una navicella spaziale e dovete riuscire a fare ritorno sulla Terra sani e salvi… La versione italiana retail è di Cranio creations, l’originale di Awaken Realms.

SMARTPHONE INC.

Dopo la sfavillante campagna Kickstarter svoltasi a luglio 2019, arriva nelle case dei molti sostenitori Smastphone Inc. Un gameplay solido che ha raccolto consensi sin dalla sua presentazione a Essen 2018, nonostante la versione dai materiali economici. I giocatori, da 1 a 5, si troveranno a impersonare il CEO di un’azienda all’inizio della scalata tecnologia degli ormai onnipresenti smartphone e dovranno ricercare tecnologie, sviluppare fabbriche, costruire reti di uffici in tutto il mondo e cercare di sbaragliare la concorrenza tramite meccaniche di selezione contemporanea di azioni e maggioranze. Una simulazione economica in soli 5 round dominata da profitti e decisioni nette. Menzione speciale per l’automa: Steve, ovviamente un omaggio al cofondatore di Apple Inc., una vera sfida per ogni giocatore.

TRISMEGISTUS: LA FORMULA FINALE

Finalmente disponibile grazie a Giochix l’edizione italiana di questo progetto di Federico Pierlorenzi e Daniele Tascini dedicato al mondo dell’alchimia. Nel corso di tre round di gioco, da 1 a 4 giocatori si cimentano nell’impresa di trovare la formula per la creazione della pietra filosofale, il mitico artefatto che garantirebbe l’immortalità. Dopo una prima fase di draft di dadi, i giocatori condurranno esperimenti e creeranno potenti artefatti in quello che si presenta come un titolo per giocatori esperti estremamente interattivo.

Articolo scritto a quattro mani da Elisa Seri e Barbara Parutto.