Gioco di ruolo: le uscite di dicembre 2021

Eccoci nuovamente a voi per la consueta rubrica mensile dedicata alle novità del mercato del gioco di ruolo. A seguito della vetrina offerta dall’annuale fiera Lucca Comics & Games che ha portato un nutrito numero di novità in uscita il mese scorso sul mercato italiano, questo mese di dicembre 2021 risulta essere di conseguenza un po’ parco di nuove proposte. Anche il mercato estero, nonostante il Natale alle porte, non offre nuovi prodotti di particolare interesse, con una sola eccezione. Quindi, bando agli indugi e vediamo dunque quali sono i nuovi titoli di questo dicembre 2021, proposti sul mercato del gioco di ruolo dai vari editori del settore.

MS Edizioni

In questo mese di dicembre 2021, la casa editrice MS Edizioni porta sugli scaffali dei negozi di gioco di ruolo due nuovi prodotti di sicuro interesse per gli appassionati.

Legacy: Vita tra le Rovine – Seconda edizione

Legacy: Vita tra le Rovine è un gioco di ruolo che permetterà ai giocatori di creare il proprio scenario post-apocalittico e decidere le sorti degli Eroi e delle Famiglie da cui è popolato. Con undici differenti Famiglie e tredici Personaggi unici, i giocatori avranno la possibilità di esplorare centinaia di combinazioni, ognuna con un significato preciso per la storia che stanno raccontando. Legacy: Vita tra le Rovine è un gioco di ruolo con un regolamento basato sul sistema di gioco Powered by the Apocalypse.

Prima Vennero

Nel gioco di ruolo Prima Vennero, i giocatori si caleranno nei panni di perseguitati dal regime per motivi etnici, politici, di genere o religiosi. Personaggi profondi e umani, con i loro dubbi e le loro debolezze, alla ricerca di una redenzione difficile. Prima Vennero è un gioco di ruolo che narra la storia di un gruppo di fuggitivi nella Berlino del 1942. Progettato con meccaniche originali e materiali transmediali, Prima Vennero è unico nel suo genere. Si gioca al buio o bendati, guidati da tracce audio che riproducono i diversi ambienti in cui si svolge la storia. È un’esperienza immersiva, toccante, che permetterà di vivere una storia profonda e umana.

Il gioco di ruolo Prima Vennero è progettato per sessioni one-shot della durata di 2-3 ore da 3 a 5 giocatori, non ha bisogno di game master né di preparazione. Inoltre, quello di questo gioco di ruolo non è solo un manuale, ma un artbook riccamente illustrato, interamente a colori. Tutto il gioco di ruolo è supportato e integrato da tracce audio progettate per portare l’immersione e l’immedesimazione a un livello superiore. Le musiche e i suoni di ambiente sono organicamente inseriti nelle diverse scene e forniscono atmosfere, indizi e minacce che faranno sentire i giocatori davvero al fianco dei loro personaggi.

Aces Games

In questo mese di dicembre 2021, anche la casa editrice Aces Games porta sugli scaffali dei negozi di gioco di ruolo due nuovi prodotti, vediamoli insieme.

Unglorious

Per il gioco di ruolo necro-fantasy Unglorious, in cui i giocatori interpretano personaggi non morti, questo mese di dicembre 2021 vede l’uscita di Unglorious: Sea of Bones, un’espansione contenente tutto il necessario per giocare nell’Era dei Filibossieri: l’era della corsa all’oro, dei pirati e dell’esplorazione dei mari, il tutto condito con l’ironia tipica di Unglorious. E naturalmente con tanta, tanta morte. I personaggi potranno risorgere nei mari del mondo dei morti, riemergendo con la propria bagnarola e la loro ciurmaglia nel Mar Mora, per andare alla ricerca di tesori nascosti ed esplorare isole pregne delle forze del Whodo, stando attendi alle maledizioni.

Nameless Land

Per il gioco di ruolo post-apocalittico Namless Land, questo mese di dicembre 2021 vede l’uscita di due prodotti decisamente fondamentali. Nameless Land: Bestiario delle Lande è un’espansione che porterà i giocatori a trovarsi faccia a faccia con tutti gli orrori che abitano le Lande del Nuovo Mondo. I personaggi sono Figli del Nuovo Mondo, non semplici sopravvissuti, ma viandanti votati al nomadismo e che, proprio per questo, saranno costretti ad affrontare ancora più pericoli. Non solo l’inospitalità dei deserti, ma anche le bestie e le bande armate che li abitano. Nameless Land: Schermo dell’Artefice, invece, è un accessorio contenente tutte le tabelle più utili per affrontare le Lande del Nuovo Mondo. Pensato per gli Artefici, è tuttavia utile anche per i giocatori, che in questo modo potranno avere sempre pronte tutte le utilità del gioco.

Wizards of the coast

Dungeons & Dragons

Per la quinta edizione del gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, Dungeons & Dragons, questo mese di dicembre 2021 vede l’uscita di Strixhaven: A Curriculum of Chaos, che introduce la fantastica ambientazione dell’Università di Strixhaven, tratta dal multiverso di Magic: The Gathering, e fornisce regole per creare personaggi studenti in uno dei suoi cinque college. I personaggi possono esplorare l’ambientazione nel corso di quattro avventure, che possono essere giocate insieme o da sole. Ogni avventura descrive un anno accademico pieno di attività scolastiche, imbrogli del campus, amicizie eccitanti, pericoli nascosti e forse anche romanticismo.