Gli animali invadono il soggiorno in Seikatsu: A Pet’s Life

In arrivo questa estate una nuova versione del gioco da tavolo Seikatsu, in cui i giocatori dovranno occupare una stanza con dei teneri cuccioli.

Seikatsu, dei designer Matt Loomis e Isaac Shalev, è un popolare gioco del 2017, in cui i giocatori devono creare il giardino più bello posizionando in maniera strategica le proprie pedine. Basandosi sulla stessa meccanica IDW Games realizzerà una versione dedicata alle famiglie: Seikatsu: A Pet’s Life. Questa nuova versione del gioco sarà ad opera suoi autori storici e presenterà, invece del perfetto giardino giapponese, dei teneri animaletti domestici.

Seikatsu: A Pet’s Life sarà un gioco per 1-4 giocatori dalla durata di 30 minuti circa. In ogni partita, i giocatori dovranno posizionare delle pedine di animali domestici adagiati su dei cuscini colorati, all’interno del soggiorno raffigurato sul tabellone di gioco. A seconda di come questi token occuperanno lo spazio, i giocatori verranno ricompensati con dei punti. L’assegnazione avverrà per vicinanza e associazione di gruppi di animale e colore del cuscino. Al termine di ogni partita si conteggeranno i punti in base al posizionamento delle pedine, assegnando la vittoria a chi avrà occupato meglio lo spazio.

Seikatsu: A Pet’s Life sarà messo in commercio, in inglese, a partire dal 30 agosto 2019 al prezzo di 29,99$. Ogni scatola del gioco conterrà: 32 pedine animale, 4 pedine unicorno, 3 zampine segna punti, il tabellone di gioco, un sacchetto porta pedine e il regolamento di gioco.