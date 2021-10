Gli annunci Lucca Comics and Games 2021 della casa editrice Goen

La casa editrice Goen ha annunciato a Lucca Comics and Games 2021 la prossima pubblicazione di nuove opere di autrici e autori già parte del catalogo della divisione manga di RW Edizioni! Vediamoli insieme!

Quattro nuovi manga arrivano nella casa editrice Goen

Iniziamo con il prossimo manga della maestra dei josei, Mari Okazaki, Single per sempre:

Già apprezzatissima autrice di cult come & (And) e SUPPLEMENT, ci farà emozionare di nuovo con una raccolta, in un volume unico, di storie di tre grandi amiche nel Giappone di oggi, storie d’amore e passione interconesse tra loro e basate sulla ricerca della felicità… che non sempre è condizionata da un anello al dito: SINGLE PER SEMPRE? (Zutto Dokushin de Iru Tsumori?)

Arriverà poi Due come noi – Sagawa, the hero di Hiroyuki Nishimori:

Pensavate di esservi liberati della coppia dei teppisti più molesta ed esilarante dei manga? Ma neanche per sogno! Ito e Mitsuashi sono di nuovo sulla strada, pronti ad attacar briga con chiunque e a farci di nuovo ridere senza ritegno.

Ma questa volta, in occasione di un volume speciale voluto dal maestro NISHIMORI come un ultimo (?) omaggio e saluto a uno dei titoli più amati dai fan, ci sarà luce sotto i riflettori –forse… se Ito e Mitsuhashi sono d’accordo…- per un nuovo eroe: DUE COME NOI 39 – SAGAWA THE HERO (Kyou kara ore wa!!: Yususha Sagawa to ano futari –)

Lunatic Circus è la nuova opera di Usamaru Furuya:

LUNATIC CIRCUS è la serie più recente di uno dei nostri mangaka preferiti, che si affianca a TEIICHI HIGH SCHOOL, LA CROCIATA DEGLI INNOCENTI, HAPPINESS, HIKARI CLUB e DOVE VIVONO I RAGAZZI.

E, anche questa volta, siamo sicuri che chi apprezza lo stile insieme raffinato e disturbante, poetico e grottesco di Furuya sensei non rimarrà deluso da LUNATIC CIRCUS (ルナチックサーカス), serie ambientata in un bizzarro circo del Giappone post-bellico, ancora in corso di serializzazione sulla rivista Comic @ Bunch.

Infine arriva Drifting Net Café di Shuzo Oshimi, l’autore di Dentro Mari (potete recuperare il manga su Amazon!):

Anche questa volta Oshimi è stato in grado di creare un intreccio che diventa sempre più avvincente (e inquietante) ad ogni capitolo.

In DRIFTING NET CAFÉ (Hyoryuu Net Cafe – 漂流ネットカフェ) il protagonista Koichi, si ritrova misteriosamente catapultato in uno strano mondo, distorto e pericoloso, proprio il giorno in cui la vita rilassata che ha condotto fino a quel momento era sul punto di cambiare con l’arrivo di un figlio. Riuscirà Koichi a salvare sé stesso e le altre persone che sono rimaste, come lui, intrappolate ai confini della realtà?

Ultimo ma non ultimo arriva il fumetto The Mummy: palimpsest:

Nato dalla collaborazione tra la casa editrice inglese TITAN e la famosissima casa di produzione di film horror HAMMER, THE MUMMY: PALIMPSEST è l’attesissimo ritorno sotto la nostra etichetta del grande Peter MILLIGAN, sceneggiatore e scrittore di punta del mondo dei comics (The Extremist, Batman, X-Men…)

Da sempre amatissimo per il suo stile caustico, graffiante e senza compromessi, Peter Milligan è pronto a dare nuovamente prova di sé in una storia a tinte foschissime, che sposa gli antichi miti egizi con l’ambientazione tetra e nebbiosa di Londra, in un volume che vi terrà incollati dalla prima all’ultima pagina.

