Con il ritorno in presenza a Lucca Comics and Games 2021, Cultura POP sarà media partner della kermesse lucchese, con eventi ed incontri in streaming legati ovviamente alle iniziative ed ai temi della fiera.

Cultura POP media partner di Lucca Comics and Games 2021

Cultura POP si unisce ai festeggiamenti per il grande ritorno in presenza della fiera di settore più importante d’Italia. Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia che ancora non permettono la consueta, grande affluenza per la fiera, l’organizzazione ha pensato per il proprio pubblico una serie di incontri, talk ed eventi che abbracciano tutto il mondo della pop culture, dal cinema al fumetto, dal fantasy al gioco da tavolo, dalle serie tv alla musica. La risposta al ritorno in presenza è stata ovviamente molto positiva, con i biglietti esauriti nel giro di un paio di giorni e successivamente tornati disponibili (vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, tenendo conto che le quantità sono sempre molto limitate per evitare un’eccessiva affluenza).

Se non riuscirete ad essere fisicamente presenti a Lucca Comics and Games 2021, potrete comunque godere di un assaggio della magica atmosfera della fiera anche da casa vostra. Cultura POP porterà direttamente a casa vostra eventi e reportage da Lucca Comics and Games 2021, live sul canale Twitch di Cultura POP dal suo personale “avamposto” in Piazza San Martino, da cui trasmetterà ogni giorno dalle 9 alle 20 reportage e talk insieme a tanti ospiti, coprendo la totalità degli argomenti caldi: Cultura POP sarà soprattutto la voce del Fantasy di Lucca Comics and Games 2021, ma si parlerà anche degli annunci delle varie case editrici di libri, fumetti e giochi e delle anteprime dei film e delle serie tv che si terranno durante i 4 giorni.

Cultura POP vi aspetta tutti e 4 i giorni dal suo boot nel padiglione Luk for Fantasy in Piazza San Martino: passate per scambiare i vostri pareri sulle ultime notizie della fiera o anche solo per un saluto.

Cultura POP a Lucca Comics and Games 2021, il palinsesto

Eccovi il palinsesto in continuo aggiornamento degli appuntamenti targati Cultura POP:

29 ottobre

H. 10

Dei alla Deriva e Pirati Spaziali – Li Troviamo solo Quando sono Morti (Edizioni BD)

OSPITE: Simone Di Meo

H. 11

Quando il fantasy è piccante – Sweet Paprika (Star Comics)

OSPITE: Mirka Andolfo

H. 13

Carmine di Giandomenico

H. 14

OSPITE: Lorenza Di Sepio & Marco Barretta (Simple&Madama, Daisy – Tunuè)

H. 15.00

La BD all’italiana – Hitler è morto (Star Comics)

OSPITE: Alberto Pagliaro

H. 15.30

Il fantasy Young Adult – Il tesoro perduto di Nora (Star Comics)

OSPITI: Francesca Carità e Marco Rocchi

H. 16

Sai Mantenere un Segreto – Seven Secrets (Edizioni BD)

OSPITE: Daniele Di Nicuolo

H. 17

SUPERTIZI: da Invincible al mondo Marvel

Ospite:Ryan Ottley (in collaborazione con saldPress)

30 ottobre

H. 10

Paolo Barbieri

H. 11

Fantasy e inclusività

OSPITE: Licia Troisi

H. 12

Mondadori – Le novità editoriali

OSPITE: Marco Rana

H. 13

Bonelli Story – 80 anni a fumetti

OSPITE: Michele Masiero

H. 13.30

Dragonero: la serie animata

OSPITE: Vincenzo Sarno

H. 14

Fantasy e Fantascienza: specchi della realtà

OSPITI: Mario Alberti (30 min.)

H. 15

Raccontare il fantastico

OSPITE: Roberto Recchioni

H. 17

L’orrore quotidiano: Outcast

Ospite: Paul Azaceta (in collaborazione con saldaPress)

31 ottobre

H. 10

Giorgio Pontrelli

H. 11

Dall’horror al thriller e ritorno, fra narrativa e fumetto

OSPITE: Barbara Baraldi

H. 12

Fantasy, musica e CulturaPOP. Le passioni di Crisitina Scabbia

Ospite: Cristina Scabbia

H. 14

Giorgia Vecchini

H. 15

Il fantasy bonelliano

OSPITE: Luca Enoch

H. 16

Maicol&Mirco

H. 17

Giacomo “Keison” Bevilacqua

01 novembre

H. 11

Vano

H. 13

Musica e CulturaPOP: Il mondo delle sigle dei cartoni animati

Ospiti: Le Coccinelle BLU

H. 14

Lisandro Eshtreen

