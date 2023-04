Ecco gli annunci manga J-POP del 30 aprile (dopo i primi rivelati). Oggi alla fiera Comicon di Napoli, dopo il panel Dark Fantasy e Boys’ Love: quando magia, oscurità e teschi di dinosauro rosa si incontrano la casa editrice milanese annuncia la prossima uscita di Touching your night, Noroi To Seishun, Ojou To Banken Kun e Skip to Loafer.

Gli annunci manga J-POP del 30 aprile al Comicon 2023

Ojou to banken-kun di HatsuHaru

8 volumi – SERIE IN CORSO

Il nonno di Isaku è il capo del gruppo Senagaki, un’organizzazione yakuza molto temuta. La ragazza in primavera dovrà iniziare il primo anno di liceo e spera, nonostante le circostanze familiari, di potersi fare degli amici normali e di innamorarsi come una qualsiasi liceale. Peccato che l’iperprotettivo Keiya, membro della gang del nonno, si sia iscritto con l’inganno alla stessa scuola di Isaku, convinto che lei sia troppo immatura e ingenua per l’amore. Quello che il giovane yakuza non sa è che la ragazza ha già da tempo qualcuno nel suo cuore… ed

è lui!

Touching your night di Moyori Mori

Volume Unico

Un assassino che non può uccidere e un giovane che non può vedere. “Se scoprissi chi sono davvero… sono sicuro che ti deluderei”. Chinatsu, un giovane nato in una famiglia di assassini e cresciuto tra la malavita, non è in grado di uccidere nessuno a causa di un trauma nel suo

passato. A salvarlo quel giorno fu la mano tesa di Kasumi, un innocente bambino non vedente. Anni dopo i due si ritrovano. Potrà la loro relazione salvare Chinatsu dall’oscurità del suo cuore? Una storia di salvezza e redenzione con due protagonisti che vivono

nell’oscurità.

Skip & Loafer di Misaki Takamatsu

8 volumi – SERIE IN CORSO

L’eccellente studentessa Mitsumi Iwakura ha un sogno: lasciare il paesino isolato in cui vive per frequentare una prestigiosa università, entrare in politica e cambiare il destino del Giappone. Mitsumi se la cava nello studio ed è piena di entusiasmo, ma scoprirà di essere

enormemente impreparata per la vita sociale di un liceo d’élite di Tokyo! Nominato per il Manga Taisho Award 2020, per i premi annuali Kodansha Manga nel 2022 e 2023 e adattato in un anime disponibile su Crunchyroll, arriva in Italia l’adorabile Skip & Loafer!

Noroi to seishun di Aya Fumino

Volume Unico

Un’affascinante raccolta antologica dall’artista esordiente Aya Fumino. Dramma, sentimenti e orrore si mescolano in questi avvincenti racconti. Un amore non corrisposto, la ricerca della tranquillità, una famiglia dalla natura oscura e una maledizione sono alcuni degli elementi alla base delle storie in questo volume.

Ma non è finita qui! Non sono gli ultimi annunci di J-POP Manga! Ci saranno altre sorprese e rivelazioni durante la fiera.

Invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità in seno alla grande fiera partenopea in corso di svolgimento in questi giorni.

