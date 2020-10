Gli appuntamenti più importanti di Sergio Bonelli Editore a Lucca Changes

Sergio Bonelli Editore parteciperà a questa particolare edizione di Lucca Comics & Games con una serie di eventi tutti in digitale pronti per presentare le novità che aspettano la casa editrice italiana nel 2021. Molte le novità in arrivo per la casa editrice di Tex e Dylan Dog, tra cui la presentazione della sua sezione cinematografica, con la presentazione del film di Dampyr, annunciato lo scorso anno sempre a Lucca. Vediamo dunque nel dettaglio tutti gli appuntamenti di Sergio Bonelli Editore a Lucca Changes.

Gli eventi principali di Sergio Bonelli Editore

Dampyr Il Film

Venerdì 30 ottobre, ore 16:00

con Wade Briggs, Stuart Martin, Frida Gustavsson, Riccardo Chemello e Michele Masiero

Gli attori del primo film ufficiale di Bonelli racconteranno per la prima volta la loro esperienza vissuta sul set, durante la realizzazione della pellicola ispirata al famoso antieroe della casa editrice. Saranno presenti anche immagini in anteprima dal set e dal backstage.

Sergio Bonelli Editore: Uno sguardo al futuro, le novità editoriali e multimediali

Sabato 31 ottobre, ore 17:00



Michele Masiero insieme a molti altri ospiti racconteranno le novità in arrivo nel prossimo futuro per la casa editrice. Le novità non riguarderanno solo l’ambito fumettistico, ma riguarderanno anche tutti gli altri nuovi progetti.

Incontro su Gianluigi Bonelli e Sergio Bonelli

Sabato 31 ottobre, ore 19:00



La storia di due icone del fumetto italiano raccontate da Mauro Boselli, Gianni Bono, Graziano Frediani, Fabio Licari e Michele Masiero

Dampyr tra Lucca e Matera

Domenica 1 novembre, ore 16:00

Conferenza dedicata alla mostra “Sassi, Nuovle e Lupi” realizzata nell’Open Space Basilicata di Matera e ormai giunta alla sua conclusione in concomitanza con Lucca Changes. L’evento però non finisce qui, dato che a breve in edicola uscirà il fumetto Il licantropo di Matera. Gli Audaci modereranno l’incontro tra l’art director del Matera Film Festival Silvio Giordano, Giorgio Giusfredi, editor della Sergio Bonelli Editore e autore della storia dampyriana e Alessio Fortunato e Giuseppe Palumbo, gli artisti in esposti con le loro tavole a fumetti nella città dei Sassi.

Nathan Never e ASI decollano di nuovo insieme: destinazione Luna!

Domenica 1 novembre, ore 21:00

Dopo il successo di Nathan Never – Stazione Spaziale Internazionale, Sergio Bonelli Editore e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) tornano a collaborare per un nuovo volume in arrivo in libreria. Una storia a fumetti inedita di Nathan Never composta da 80 pagina a colori, scritta da Bepi Vigna e disegnata da Sergio Giardo, arriverà presto accompagnata da un dossier a cura dell’ASI. Scienza e fantascienza si uniscono in questo nuovo volume per raccontare la nuova avventura dell’Uomo sulla Luna. All’incontro parteciperanno lo sceneggiatore Bepi Vigna, il disegnatore Sergio Giardo, il giornalista Emilio Cozzi, Francesco Rea di ASI e il redattore capo centrale di Sergio Bonelli Editore Luca Del Savio. Alla conferenza interverrà anche l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, già protagonista della storia a fumetti “Nathan Never – Stazione Spaziale Internazionale”.

