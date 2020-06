Gli escape room di Unlock! puntano su Star Wars

La casa editrice francese Space Cowboys ha annunciato sui suoi profili social di aver pronto all’uscita un nuovo Unlock!, questa volta forte di una licenza non indifferente: Star Wars. Unlock! è una fortunata serie di escape room da tavolo che con il suo brio fantasioso e la sua facile accessibilità ha catalizzato l’attenzione di tutto il mondo. In Italia viene regolarmente tradotto e distribuito da Asmodee.

“Sei un trafficante dell’Orlo Esterno che trasporta merci di contrabbando per Jabba the Hutt, ma sei stato catturato da uno Star Destroyer imperiale. La tua missione è quella di evadere dalla tua cella, trovare il tuo copilota droide e fuggire con il tuo carico illegale”.

Ogni cofanetto di Unlock! è strutturato in modo da includere tre avventure dalle tematiche varie e dalle diverse sfumature di difficoltà: semplici, medie e difficili. Il gioco simula le dinamiche di una escape room tradizionale facendo affidamento a semplici regole e fitti mazzi di carte , supporti fisici che sono utili a dipanare la trama, ma anche a fornire i mezzi per risolvere i numerosi enigmi. La licenza di Star Wars non garantisce l’estrema libertà narrativa vista nei precedenti titoli, ma riconferma la struttura a “trittico”, garantendo una gamma di scenari suddivisi per complessità. Stando alle informazioni trapelate dal sito Dice Tower , le trame saranno le seguenti:

L’uscita in lingua inglese, mentre non ci sono ancora informazioni su quando sia prevista la relativa localizzazione italiana. Come tutti gli escape room da tavolo, anche la saga di Unlock!, a causa della sua stessa natura, è gravata da giocabilitá nulla. Una volta conclusa l’avventura si è consapevoli delle soluzioni agli indovinelli, vanificando il divertimento di ulteriori partite. A differenza di molti titoli omologhi, tuttavia, Unlock! non fa uso di oggetti a uso singolo, ma esclusivamente di carte e della relativa app per smartphone. Questo vuol dire che, dopo aver esaurito il gioco, è possibile passare il titolo a terzi senza alcuna remora o preoccupazione. Se vi interessa sapere di più sulla serie Unlock! potete consultare le nostre recensioni di Timeless Adventures o di Exotic Adventures, due delle uscite reperibili in lingua italiana.