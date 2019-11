Unlock! Timeless adventures: la recensione

Unlock! Timeless adventures è un nuovo titolo della serie Unlock! che offre avventure in stile escape room da tavolo coinvolgenti e molto ben strutturate basate su mazzi di carte e guidate da un’applicazione mobile.

Questo nuovo episodio offre tre nuove avventure ambientate rispettivamente in un circo, dove dovrete guardavi le spalle dal temibile Professor Noside, a Parigi all’epoca dell’Esposizione internazionale, dove incontrerete niente meno che l’astuto ladro Arsenio Lupin e infine dovrete rimediare ai pasticci causati da una macchina del tempo malfunzionante. Siete pronti per iniziare?

Breve panoramica del gioco

Ogni avventura di Unlock! è costituita da un mazzo di 60 carte. I giocatori leggono la prima, che racconta l’inizio dell’avventura e indica con quali carte iniziare. Dopodiché avviano l’app, selezionano l’avventura prescelta e parte il timer. Da questo momento si hanno a disposizione 60 minuti per completare il gioco. Se dovessero scadere, è possibile portare a termine l’avventura, ma ciò comporterà un malus nel punteggio finale (da 0 a 5 stelle).

Le carte del mazzo sono contrassegnate con lettere o numeri. Risolvendo gli indizi si scoprono i numeri o le lettere delle carte da prendere per procedere. In caso di errore, potreste semplicemente non trovare il numero che state cercando, perché non esiste, o selezionare una carta che attribuisce una penalità. La penalità va segnalata nell’app e comporta un malus di un minuto. Nel corso del gioco si incontrano personaggi, si visitano luoghi e si trovano oggetti.

Tali oggetti si dividono in tre tipologie, associate a tre colori. Gli oggetti sono di colore rosso o blu e per essere usati vanno combinati tenendo sempre a mente questa regola: un oggetto rosso va sempre combinato con un oggetto blu (e viceversa!). La somma dei numeri indicati sul due oggetti indica la carta da prendere per proseguire.

Gli oggetti verdi sono dei congegni e dovrete interagire con essi nell’app per poter procedere. Alcuni di essi richiedono di scoprire e inserire un codice, che può essere un numero, una sequenza, una parola, un codice di colori, etc. Altri vanno semplicemente attivati e forniscono indizi. Attenzione perché non mancano le false piste e non è tutto oro quel che luccica!

La serie Unlock!

Unlock! Timeless adventures è il sesto release della serie. Il primo capitolo è stato Unlock! Escape Adventures, uscito nel 2017, a cui sono seguiti Mystery Adventures, Secret Adventures, Exotic Adventures (qui potete leggere la recensione) ed Heroic Adventures. Ogni capitolo è composto da tre nuove avventure dalle ambientazioni più varie, dai dinosauri alle favole alle isole misteriose, passando per incontri con personaggi come Sherlock Holmes e Arsenio Lupin.

La serie Unlock! non offre vere e proprie escape room, la cui peculiarità è risolvere enigmi per uscire da una stanza. Si tratta invece di avventure di più ampio respiro, in cui è necessario esplorare l’ambiente in cui ci si trova, che però può essere anche uno spazio aperto molto vasto, come una città (ad esempio Parigi nell’avventura dedicata a Lupin); e in questo contesto si interagisce con dei personaggi e si cercano oggetti da utilizzare per la risoluzione di enigmi.

Le ambientazioni proposte sono così varie che di certo troverete qualcosa che soddisfi i vostri gusti.

I materiali

Nella scatola di Unlock! Timeless adventures troverete tre mazzi di gioco composti da 60 carte ciascuno, un tutorial costituito da 10 carte, comodamente sistemati in un inserto in plastica, un breve regolamento e del materiale cartaceo aggiuntivo che correda le tre avventure.

La grafica è estremamente curata e ogni avventura trasporta i giocatori in un vero e proprio mondo ricchissimo di dettagli in cui saranno le vostre capacità di osservazione e deduzione a consentirvi di procedere. I colori sono piacevoli, molto accesi nel caso dell’avventura al circo Diosen, e regalano al gioco una buona ambientazione.

L’applicazione mobile

L’app mobile di Unlock! presenta un’interfaccia molto chiara ed è facile da usare. Dalla schermata principale si seleziona il numero o del congegno da utilizzare e in questo modo viene visualizza il da farsi. Il funzionamento è lineare ed è difficile commettere errori. Se vi trovate in difficoltà potete utilizzare la funzione suggerimento. I suggerimenti sono puntuali e utili e per ogni enigma ce ne sono tre, come è tipico di questi giochi. Il primo è più generico e offre un’indicazione su come procedere, il secondo risulta più specifico e in genere è sufficiente per togliersi dai pasticci, mentre il terzo fornisce la soluzione dell’enigma nel caso proprio non si riesca a venirne a capo. Ovviamente l’utilizzo di molti suggerimenti fa calare la valutazione che si riceve a fine gioco.

Non perdete mai di vista l’app a lungo perché talvolta può presentare un evento imprevisto da affrontare; per sicurezza, non azzerate il volume. Potete anche decidere di abilitare o meno la musica di sottofondo, se vi piace o vi aiuta a concentrarvi.

Infine, l’app dispone di una funzione di rilevamento automatico degli oggetti nascosti. In alcuni casi può essere di aiuto, ma vi consigliamo di attivarla solo se ciò risulta strettamente necessario a procedere, perché scovare gli elementi nascosti è parte integrante dell’esperienza di gioco.

Conclusioni

Unlock! Timeless adventures è un gioco in stile escape room coinvolgente ed estremamente ben realizzato. Come gli altri prodotti della serie Unlock!, offre tre avventure con ambientazioni sempre diverse, adatte a soddisfare tutti i gusti. Il gioco è il sesto della serie e si sente che si tratta di un prodotto consolidato, che ha già una buona esperienza alle spalle e perciò offre un’esperienza di gioco ottimale, perfettamente calibrata. L’applicazione è facile da usare e non presenta lacune. Ogni aspetto è chiaro ed ergonomico.

Un aspetto molto utile è il breve tutorial costituito da dieci carte: è semplice e molto veloce, ma contiene tutte le informazioni utili per giocare, descrive chiaramente i diversi tipi di oggetti che si incontrano nell’avventura e consente di familiarizzare con l’app. Vi consigliamo vivamente di svolgerlo prima di iniziare a giocare: in tal modo sarà superfluo leggere il breve regolamento del gioco.

La semplicità delle regole non significa affatto che il gioco sia banale. Al contrario, si tratta di vere e proprie esperienze molto coinvolgenti che richiedono concentrazione, attenzione ai dettagli e logica.

Unlock! è giocabile anche in modalità solitario, tuttavia risulta più adatto da giocare in compagnia. Questo per due motivi: in parte, perché, come per tutte le escape room, più menti hanno più idee e punti di vista diversi, pertanto risulta più facile risolvere gli enigmi collaborando con altri giocatori, ed è anche bello sperimentare l’aspetto sociale e di confronto che i giochi deduttivi comportano. Una ragione più specifica è per il fatto che ogni avventura di Unlock! è costituita da un mazzo di 60 carte che non sono disposte in ordine numerico, quindi il tempo che si impiega alla ricerca della carta desiderata è parecchio e infatti è consigliabile dividere le carte fra 2 o 3 giocatori per sveltire la ricerca.

A chi è consigliato

Per via della facilità delle regole e dell’ottima realizzazione, Unlock! Timeless adventures è consigliato a chiunque desideri cimentarsi con un gioco cooperativo di deduzione, ricerca di indizi e logica, a prescindere dal livello di esperienza con questo genere di giochi. Tenete presente che, anche se si tratta di una serie, ogni avventura di Unlock! è distinta dalle altre e non è necessario aver giocato alle avventure precedenti. Se però ancora non lo avete fatto, quasi certamente vi verrà voglia di farlo…