Una rapida apparizione come quella vista in Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà davvero tutto ciò che è stato pensato per gli Illuminati? Nel Marvel Universe fumettistico, questo think thank supereroico ha rivestito una grande importanza, anche in chiave di elemento scatenante per grandi saghe, come Planet Hulk e World War Hulk. All’interno del Marvel Cinematic Universe, dove abbiamo visto una versione differente rispetto all’originale cartaceo, questo polo di potere della comunità metaumana è stato rapidamente eliminato da una folle Wanda, che ha avuto ragione di figure come Charles Xavier e Reed Richards in modo sorprendentemente facile, stupendo i fan del franchise che si aspettavano una maggior resistenza da parte di questo vertice della comunità supereroica marveliana. Ma ci sarà un futuro per gli Illuminati nel Marvel Cinematic Universe?

Dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, gli Illuminati hanno un futuro nel MCU?

Ripensando alla dimensione fumettistica, una componente come gli Illuminati potrebbe esser un elemento di grande fascino per il franchise del Marvel Cinematic Universe. Quando Brian Michael Bendis creò questo polo di potere, unendo figura di grande carisma e potere (Reed Richards, Tony Stark, Charles Xavier, Namor, Black Bolt, Stephen Strange), l’idea alla base era dare vita a una sorta di consiglio silente che, all’insaputa della stessa comunità supereroica, si prendesse la responsabilità di pilotare, seguendo un fine superiore, le decisioni che interessavano il pianeta. Contrariamente ad altre formazioni del Marvel Universe, gli Illuminati non sono un gruppo d’intervento, ma la loro missione è di condividere conoscenze e valutare segnali di potenziali crisi, anticipandole ed evitando catastrofi.

Ripensando a quanto la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe sia ancora agli inizi, specialmente per la definizione del multiveros, viene da chiedersi se la presenza di un gruppo come gli Illumintati non possa essere considerato un asset importante per contribuire alla gestione di minacce legate a questo elemento narrativo, che si tratti dell’atteso Kang o delle Incursioni citate in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. La formazione degli Illuminati sterminata da Wanda, ricordiamolo, era quella di una delle tante terre che compongono il multiverso, il che non esclude che possa comparire una nuova formazione di questi eroi, magari su Terra-616 e creata proprio da Strange, che potrebbe esser ispirato da quanto fatto dagli eroi dei Terra-838.

Rimani aggiornato su tutte le nostre news ed articoli. Iscriviti al canale Telegram di CulturaPOP

Queste ipotesi sono tornate alla ribalta in seguito all’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia su Disney+, accompagnato dalla presentazione di un apposito documentario all’interno dell’antologico Marel Studios Assembled, che propone contenuti specifici sulle serie e i film del Marvel Cinematic Universe. A dare importanza al futuro degli Illuminati nel Marvel Cinematic Universe, è Richie Palmer, producer del film, che ha sottolineato come la loro presenza, unita al concetto di multiverso, è un potenziale biglietto di ingresso della formazione nel MCU:

“Gli Illuminati sono un gruppo che volevamo introdurre da anni nei film, un’organizzazione segreta che opera fuori dagli schemi. Si prendono la responsabilità di fare cose che altri gruppi, come i Vendicatori, non sono lieti di affrontare… Presentarli in un altro universo parte del Multiverso, è stato eccitante perché abbiamo incontrato una versione del gruppo, ma possiamo ancora incontrare gli Illuminati del nostro universo principale un giorno, il che è davvero intrigante”

Il pensiero che questo gruppo di potenti metaumani sia stato liquidato rapidamente da Wanda, non deve ingannare. Come specificato, l’idea, suggerita da Aliens – Scontro Finale, era quella di esaltare la potenza degli Illuminati, di modo che la rapidità con cui Wanda ne ha ragione sia un indizio di quanto potente fosse la Scarlet Witch. Soprattutto, non dobbiamo dimenticare che l’idea di una formazione di Illuminati su Terra-616 è ancora possibile, per quanto, ovviamente, sarà diversa da quella originale del fumetto, vista la dipartita di Iron Man in Avengers: Endgame. Tuttavia, proprio questa formazione potrebbe esser un buon punto di ingresso nella continuity principale del franchise di figure a lungo attese, da Reed Richards a Charles Xavier, che potrebbero quindi fare da apripista per Fantastici Quattro e X-Men. Non dimenticando che in Black Panther: Wakanda Forever farà il suo esordio Namor.

L’offerta di Disney+