Gli Incredibili 2 arriva su Disney+

Disney +, la piattaforma di streaming Disney, continua ad essere aggiornata con regolarità ogni venerdì. Tra le novità che atterreranno questa settimana segnaliamo l’arrivo di Gli Incredibili 2, sequel di Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi, amato film Pixar del 2004 ispirato ad una delle più celebri famiglie dei comics supereroistici, I Fantastici Quattro di Marvel Comics.

Gli Incredibili 2, diretto da Brad Bird, racconterà le nuove avventure della famiglia Parr, nuovamente alle prese con la vita da supereroi.

Nonostante il debutto cinematografico, avvenuto a distanza di 14 anni dall’uscita nelle sale del primo film, il sequel è un proseguimento diretto del primo capitolo. La scena di apertura di Gli Incredibili 2 riprende la narrazione nello stesso punto in cui il primo film si interrompeva. La vittoria contro il Minatore ha un sapore amaro, la famiglia di Super deve fare i conti con i danni collaterali causati dalle loro azioni e, ancora una volta, l’opinione pubblica non guarderà con favore alla figura degli eroi mascherati.

Se nel primo film il protagonista indiscusso era Mr. Incredibile, in questo nuovo capitolo gli equilibri familiari saranno invertiti, con le luci della ribalta puntate su Elastigirl, che sceglierà di indossare nuovamente la calzamaglia per aiutare la causa dei Super, riabilitandoli agli occhi delle persone comuni.

Abbracciato il suo ruolo di mamma in carriera starà a Bob farsi carico di tutti i compiti domestici, che fino a poco prima erano appannaggio di Helen. Faccende di casa, compiti dei figli e la riscoperta del suo ruolo di genitore diventeranno le nuove sfide eroiche di Bob che, nonostante questa situazione per lui insolita, desidera realmente supportare la scelta di Helen.

Elastigirl, d’altro canto, superata l’euforia iniziale della ritrovata carriera, realizzerà la verità e che lei è solo una pedina in un gioco più grande.

Gli Incredibili 2 sarà disponibile su Disney+ a partire da venerdì 26 giugno, oltre a questo film ricordiamo che nella sezione Pixar potrete trovare anche gli altri classici della casa di animazione come tutta la saga di Toy Story, Up, Coco ed una ricchissima selezione dei loro corti di animazione.